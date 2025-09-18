15 ezren haltak meg nyáron egy meglepő ok miatt – és ez a szám csak növekedni fog

Ezen a nyáron – a legnagyobb európai városokban – több mint 15 ezren vesztették életüket potenciálisan az éghajlatváltozás miatt. Legalábbis ezt állítják a kutatók egy előzetes tanulmányban.

„A 854 európai városra kiterjedő tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy az éghajlatváltozás okozta az idén nyáron tapasztalt, hőséggel összefüggésbe hozható 24400 haláleset 68 százalékát” – hangsúlyozták két londoni intézmény kutatói. A tudósok azt a következtetést vonták le, hogy az éghajlatváltozás nélkül 15013 és 17864 közötti, hőség okozta haláleset nem következett volna be ezekben a városokban, amelyek az európai népesség szűk egyharmadát képviselik.

Ez az első ilyen nagyszabású becslés, amelyet egy rendkívül magas hőmérsékletek jellemezte európai nyár kapcsán végeztek. Az idei nyáron több kánikulát is feljegyeztek, és több országban – így Spanyolországban, Portugáliában és Nagy-Britanniában – is az idei volt valaha érzékelt legmelegebb nyár.

A hőség káros hatásai az egészségre

A hőség veszélyes egészségi hatásai közé sorolható egyebek mellet a szív- és érrendszeri megbetegedések súlyosbodása, a kiszáradás magas rizikója, valamint az alvászavarok gyakoribb megjelenése is. Az elhalálozás kockázata pedig a legidősebbek körében a legnagyobb.

Ezeket a számokat azonban óvatosan kell kezelni. Ez a fajta kutatás, amely az utóbbi években egyre gyakoribb, gyors becslést kíván kidolgozni az éghajlatváltozással kapcsolatos halálozásról, anélkül, hogy várna egy megbízhatóbb módszertanon alapuló, tudományos folyóiratban megjelenő klasszikus kritériumok szerint készült tanulmányra – figyelmeztettek.

Friedrike Otto, a mostani tanulmány társszerzője is elismerte, hogy egyelőre lehetetlen valós idejű statisztikákhoz jutni, de szerinte a becslések megfelelnek a valóságnak. Számos kutató – közöttük Akshay Deoras, a brit Readingi Egyetem meteorológusa – pedig értékesnek minősítette a tanulmányt, hangsúlyozva, hogy a halottak tényleges száma még akár jóval magasabb is lehet a becsültnél.