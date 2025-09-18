Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+9° +23°
Nincs front

15 ezren haltak meg nyáron egy meglepő ok miatt – és ez a szám csak növekedni fog

MTI/HáziPatika.com
Szerző MTI/HáziPatika.com

Kutatók szerint ezrek haltak meg a legnagyobb európai városokban idén nyáron egy olyan ok miatt, amelyet nagyon nehéz befolyásolni.

Ezen a nyáron – a legnagyobb európai városokban – több mint 15 ezren vesztették életüket potenciálisan az éghajlatváltozás miatt. Legalábbis ezt állítják a kutatók egy előzetes tanulmányban.

a hőségtől szenvedő idős férfi legyezővel legyezi magát
Rengeteg életet követelt idén az klímaváltozás okozta extrém hőség a kutatók szerint. Fotó: Getty Images

Rengeteg életet követelt idén az klímaváltozás

„A 854 európai városra kiterjedő tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy az éghajlatváltozás okozta az idén nyáron tapasztalt, hőséggel összefüggésbe hozható 24400 haláleset 68 százalékát” – hangsúlyozták két londoni intézmény kutatói. A tudósok azt a következtetést vonták le, hogy az éghajlatváltozás nélkül 15013 és 17864 közötti, hőség okozta haláleset nem következett volna be ezekben a városokban, amelyek az európai népesség szűk egyharmadát képviselik.

Ez az első ilyen nagyszabású becslés, amelyet egy rendkívül magas hőmérsékletek jellemezte európai nyár kapcsán végeztek. Az idei nyáron több kánikulát is feljegyeztek, és több országban – így Spanyolországban, Portugáliában és Nagy-Britanniában – is az idei volt valaha érzékelt legmelegebb nyár.

A hőség káros hatásai az egészségre

A hőség veszélyes egészségi hatásai közé sorolható egyebek mellet a szív- és érrendszeri megbetegedések súlyosbodása, a kiszáradás magas rizikója, valamint az alvászavarok gyakoribb megjelenése is. Az elhalálozás kockázata pedig a legidősebbek körében a legnagyobb.

Ezeket a számokat azonban óvatosan kell kezelni. Ez a fajta kutatás, amely az utóbbi években egyre gyakoribb, gyors becslést kíván kidolgozni az éghajlatváltozással kapcsolatos halálozásról, anélkül, hogy várna egy megbízhatóbb módszertanon alapuló, tudományos folyóiratban megjelenő klasszikus kritériumok szerint készült tanulmányra – figyelmeztettek.

Friedrike Otto, a mostani tanulmány társszerzője is elismerte, hogy egyelőre lehetetlen valós idejű statisztikákhoz jutni, de szerinte a becslések megfelelnek a valóságnak. Számos kutató – közöttük Akshay Deoras, a brit Readingi Egyetem meteorológusa – pedig értékesnek minősítette a tanulmányt, hangsúlyozva, hogy a halottak tényleges száma még akár jóval magasabb is lehet a becsültnél.

Kvíz: tudod, hol van a májad és a többi fontos szerved?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

ITT MEGOSZTHATOD:

éghajlatváltozás globális felmelegedés klímaváltozás felmelegedés klímaváltozás hatásai

Ez is érdekelhet

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +23 °C
Minimum: +9 °C

Szakadozott felhőzet halad kelet felé a napsütést már a Tiszántúlon is kissé zavarva - mögötte viszont délután nyugat felől tisztulni kezd az ég. Csapadék nem várható. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 13, 18 fok közé hűl le a levegő. Ma nem terheli a szervezetünket fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra