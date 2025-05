„Feszít, húz, fáj” – Hogyan különböztethető meg a visszérbetegség más lábfájdalmaktól?

A visszér a vénák duzzanata, megnagyobbodása, amely főként a lábszárakon és a lábfejen jelenik meg. A vénák kék vagy sötétlila színűvé válnak, illetve az esetek többségében ki is türemkednek a bőr alatt. Mindez akkor alakul ki, amikor a vénák nem tudják visszapumpálni a vért a szív irányába.

Fontos, hogy időnként konzultálj a kezelőorvosoddal is! Fotó: Getty Images

A visszér tünetei

- sajgó, nehéz láb

- lábfájdalom

- bedagadt lábfej és boka

- égő, lüktető, feszítő érzés a lábban

- izomgörcs (általában éjszaka)

- az érintett véna körüli száraz, viszkető bőr

Míg egyesek csak egyik-másik tünetről számolnak be, vannak, akik egyszerre több panasztól is szenvednek. A fájdalmat okozhatja érhártyagyulladás is, ebben az esetben a visszeres vénák begyulladnak, és vérrögök keletkeznek bennük. Ilyenkor a fájdalom mellett melegségérzet, keménység és elszíneződés is jelezheti a bajt.

Súlyos szövődmények

- A visszér bőrgyulladást, dermatitiszt okozhat, ilyenkor viszkető, gyulladt kiütések jelennek meg a lábszáron és a bokán, valamint fájdalmas sebek és akár fertőző bőrfekély is kialakulhat.

- A lábfájdalom hátterében állhat a vénafal gyulladása is. A felszíni vénák elzáródása legtöbbször a láb alsó felén jelenik meg, a környező bőr és lágyrészek gyulladásával együtt jelentkezik. Általában jól gyógyítható, de ilyenkor fontos a részletes kivizsgálás annak megállapítására, hogy nem áll-e fenn mélyvénás trombózis vagy tüdőembólia kockázata.

- Nyiroködéma is kialakulhat, ami a láb és a lábujjak bedagadásával jár.

Így enyhítsd a tüneteket

- Törekedj a normál testsúly elérésére és megtartására! A túlsúly az egész szervezetre, így a lábakra is nagy terhet ró.

- Ha ülőmunkát végzel, fontos, hogy óránként legalább egyszer felállj, sétálj egyet. Ha állómunkád van, szintén elengedhetetlen a lábszár izmainak gyakori mozgatása, mert azok könnyen és gyorsan befeszülnek, idővel begörcsölnek.

- Mozogj, sportolj minél többet! Válassz olyan sportot, amely jótékonyan hat a vénás keringésre! Ilyen például a gyaloglás, a futás vagy az úszás. Ha nincs erre időd, lehetőséged, legalább járj biciklivel vagy szállj le minden nap egy megállóval előbb a buszról és sétálj!

- Használhatsz a patikákban vény nélkül kapható, vénákat erősítő készítményeket: kenőcsöket, illetve gyógyszereket. Ezek között vannak növényi és nem növényi eredetű hatóanyag-tartalmúak.

- A kialakult vizenyőt és a vénás túlnyomást kompressziós harisnyák vagy fásli alkalmazásával lehet csökkenteni.

- Hazaérve polcold fel a lábaidat! Ezt időnként az alvás idejére is megteheted.

- A meleg nem kedvez a visszérnek, mivel kitágítja a vénákat, ezért alvás közben az az ideális, ha nincs túl meleg a hálószobában.

- Néha egy-egy frissítő masszázs jót tesz a fáradt lábaknak.

- Kerüld a forró fürdőt, a szaunát és a napozást!

- Ne dohányozz!

- Ne fogyassz túl fűszeres ételeket és túl sok kávét!

- Rendszeresen konzultálj orvosoddal!