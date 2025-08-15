"Érjetek annyian vissza, ahányan elindultatok" – a katasztrófavédelem tanácsai vízi túrázóknak

"A vízi túra akkor jó, ha csak akkor iszol, amikor te is akarsz; akkor leszel vizes, amikor egy jót úsztál; te kötsz ki, és nem téged kötnek ki; és annyian értek vissza, amennyien elindultatok" – írja Facebook oldalán a katasztrófavédelem. Egyúttal megosztották, mire kell feltétlenül figyelni, hogy ne történjen baj.

A mentőmellényt akkor is vedd fel, ha jó úszó vagy! Fotó: Getty Images

Ezeket tartsd szem előtt

Csak tapasztalt, az adott szakaszt jól ismerő túravezetővel vágj neki!

Viselj mentőmellényt!

A holmidat vízhatlan, a víz felszínén fennmaradó tárolóba tedd!

Viszonyíts! Minden part menti épület, tereptárgy fontos lehet!

Ne igyál alkoholt, a vizet viszont folyamatosan pótold!

Ne maradj le! Ha nem bírod a tempót, jelezd a túravezetőnek!

Minden kenuban üljön legalább egy tapasztalt vízi túrázó!

Bármennyire jó megoldásnak tűnik, a sodorvonalban ne kapaszkodj fába vagy ágakba!

Ha beborultok a vízbe

Első az emberek mentése! Utána jöhetnek a tárgyak.

Akkor ments, ha azt biztonsággal meg tudod tenni, magabiztosan úszol, és nem húz le az ijedt társad.

Ne a kenuba, a partra vidd a társadat!