"Érjetek annyian vissza, ahányan elindultatok" – a katasztrófavédelem tanácsai vízi túrázóknak

"A vízi túra akkor jó, ha csak akkor iszol, amikor te is akarsz; akkor leszel vizes, amikor egy jót úsztál; te kötsz ki, és nem téged kötnek ki; és annyian értek vissza, amennyien elindultatok" – írja Facebook oldalán a katasztrófavédelem. Egyúttal megosztották, mire kell feltétlenül figyelni, hogy ne történjen baj.
Ezeket tartsd szem előtt
- Csak tapasztalt, az adott szakaszt jól ismerő túravezetővel vágj neki!
- Viselj mentőmellényt!
- A holmidat vízhatlan, a víz felszínén fennmaradó tárolóba tedd!
- Viszonyíts! Minden part menti épület, tereptárgy fontos lehet!
- Ne igyál alkoholt, a vizet viszont folyamatosan pótold!
- Ne maradj le! Ha nem bírod a tempót, jelezd a túravezetőnek!
- Minden kenuban üljön legalább egy tapasztalt vízi túrázó!
- Bármennyire jó megoldásnak tűnik, a sodorvonalban ne kapaszkodj fába vagy ágakba!
Ha beborultok a vízbe
- Első az emberek mentése! Utána jöhetnek a tárgyak.
- Akkor ments, ha azt biztonsággal meg tudod tenni, magabiztosan úszol, és nem húz le az ijedt társad.
- Ne a kenuba, a partra vidd a társadat!
- A sodrásban ne próbáld megállítani a kenut, igyekezz a parthoz navigálni magad!
- Ha egymagad nem tudsz biztonságosan menteni, mielőbb hívd a 112-es segélyhívót!