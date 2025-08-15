Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
"Érjetek annyian vissza, ahányan elindultatok" – a katasztrófavédelem tanácsai vízi túrázóknak

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Jó szórakozás, de megvannak a veszélyei, főleg ha nem tartotok be néhány egyszerű szabályt.

"A vízi túra akkor jó, ha csak akkor iszol, amikor te is akarsz; akkor leszel vizes, amikor egy jót úsztál; te kötsz ki, és nem téged kötnek ki; és annyian értek vissza, amennyien elindultatok"írja Facebook oldalán a katasztrófavédelem. Egyúttal megosztották, mire kell feltétlenül figyelni, hogy ne történjen baj.

Fiatal pár evez egy folyón.
A mentőmellényt akkor is vedd fel, ha jó úszó vagy! Fotó: Getty Images

Ezeket tartsd szem előtt

  • Csak tapasztalt, az adott szakaszt jól ismerő túravezetővel vágj neki!  
  • Viselj mentőmellényt!
  • A holmidat vízhatlan, a víz felszínén fennmaradó tárolóba tedd!
  • Viszonyíts! Minden part menti épület, tereptárgy fontos lehet!
  • Ne igyál alkoholt, a vizet viszont folyamatosan pótold!
  • Ne maradj le! Ha nem bírod a tempót, jelezd a túravezetőnek!
  • Minden kenuban üljön legalább egy tapasztalt vízi túrázó!
  • Bármennyire jó megoldásnak tűnik, a sodorvonalban ne kapaszkodj fába vagy ágakba!

Ha beborultok a vízbe

  • Első az emberek mentése! Utána jöhetnek a tárgyak.
  • Akkor ments, ha azt biztonsággal meg tudod tenni, magabiztosan úszol, és nem húz le az ijedt társad.
  • Ne a kenuba, a partra vidd a társadat!
  • A sodrásban ne próbáld megállítani a kenut, igyekezz a parthoz navigálni magad! 
  • Ha egymagad nem tudsz biztonságosan menteni, mielőbb hívd a 112-es segélyhívót! 

