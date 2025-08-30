Ételfóbia: nyolcéves koráig csak krumplit evett ez a kisfiú – Meglepő, milyen kezelés segített rajta

A sült krumplit nagyjából minden gyerek szereti, ez nem újdonság. Ám Lennie Sartin ezen kívül szinte semmi mást nem volt hajlandó megenni hét éven keresztül. Szülei szerint 2500 darab krumplit is felfalt ez idő alatt. Végül hipnózis segített rajta – osztotta meg a nyolcéves kisfiú történetét a Mirror.

Szinte mindennap sült krumplit vacsorázott, éveken át. (Képünk illusztráció) Fotó: Getty Images

A hipnózis hozta meg a várt eredményt

Lennie mindig nagyon válogatós volt, de azért 18 hónapos koráig bele-belekóstolt újfajta ételekbe. Aztán valami történhetett, mert azt követően semmi mást nem volt hajlandó megenni a krumplin kívül. Sokszor már a gyümölcsök és zöldségek gondolatától is öklendezett, sőt volt, hogy hányt is. A gyerekorvos annyit mondott: egyszerűen csak válogatós. „Ebédre csak bézs színű ételeket evett, néha burgonyás gofrit, vacsorára pedig kizárólag sült krumplit. Maximum babbal és sajttal volt hajlandó megenni, semmi mással. Nem aggódtunk túlságosan, mert úgy gondoltuk, hogy a krumpli elég egészséges, ő pedig sportolt, de kevés energiája volt. Gyakran már 7 órakor lefeküdt aludni” – idézte fel a fiú édesanyja. Kayleigh végül kétségbeesésében David Kilmurry hipnoterapeutától kért segítséget.

„Olvastam egy másik fiúról, akinek David segített a kényszeres étkezési szokásaiban, és időpontot kértem tőle. David azt mondta, hogy Lennie ételfóbiás. Ez teljesen logikus volt. Azt is mondta, hogy a nyugtalan láb is a szervezete természetes reakciója volt a tápanyaghiányra” – emlékezett vissza az édesanya. Egyetlen kétórás hipnoterápiás kezelés után a nyolcéves fiú más ételek mellett megkóstolta első nyári gyümölcseit is. Mostanra 24-féle ételt eszik, ennek köszönhetően pedig sokat nőtt és az energiaszintje is megugrott: nemrégiben egy 5 kilométeres futóversenyen is jól teljesített.