Omikron variáns: mennyi idő, mire jöhet az új vakcina?

Mivel a vírusok mutálódnak, az EMA tavaly február óta iránymutatást ad a vakcinagyártóknak az oltóanyagok gyors átalakítására a koronavírus új változataihoz. Igaz, azt még egyelőre nem tudni, hogy a gyógyszergyártóknak módosítaniuk kell-e a már engedélyezett vakcináikat a dél-afrikai hatóságok által a múlt héten bejelentett, omikron nevű koronavírus-változat elleni védelem érdekében, de az uniós ügynökség készül ennek a lehetőségére.

A gyógyszerügynökség szoros kapcsolatban áll a nemzetközi szabályozókkal, köztük az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC). Vészhelyzeti terveik készen állnak, de azért reménykednek abban, hogy nem lesz szükség az alkalmazásukra - fogalmazott Cooke. Mint mondta, az omikron esetében az eddig szerzett tapasztalatok alapján úgy vélik, hogy a már engedélyezett oltóanyagok hatékonyak, és továbbra is védelmet nyújtanak a fertőzéssel járó súlyos tünetekkel szemben és csökkentik az elhalálozás kockázatát. "Még ha az új változat gyorsabban terjed is, a rendelkezésünkre álló vakcinák továbbra is védelmet nyújtanak. A védőoltás az elsődleges eszköz marad a járvány elleni küzdelemben" - fogalmazott.

Ez idáig tíz uniós országban, összesen 42 koronavírus-fertőzött esetében mutatták ki az omikron variánst, és a tagországok illetékes hatóságai további 6 feltételezett esetet elemeznek - közölte Andrea Ammon, az ECDC igazgatója. Elmondása szerint a megerősített esetek mindegyikénél enyhe lefolyású, illetve a fiatalabb korosztály esetében tünetmentes a fertőzés. Annak megállapítására azonban még várni kell, hogy az omikron valóban könnyebben elkerüli-e az szervezet immunválaszát. A vonatkozó laboratóriumi vizsgálatok eredményei néhány héten belül várhatók - tette hozzá Ammon.

Az emlékeztető oltásokkal kapcsolatban az EMA főigazgatója azt mondta, az EMA és az ECDC egy héten belül közös ajánlást adhat ki arról, hogy milyen gyártótól származó vakcina lehet a leghatékonyabb a COVID-19 elleni védőoltás harmadik adagjának. Az amszterdami székhelyű uniós gyógyszerügynökség ez idáig a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca, a Moderna, valamint a Janssen koronavírus elleni vakcinájának használatát javasolta használatra, amit az Európai Bizottság engedélyezett is. Az ügynökség emellett vizsgálja az orosz Szputnyik V-t, valamint a Sanofi, a Sinovac és Novavax gyógyszergyárak vakcináit is. Az EMA várhatóan néhány héten belül uniós használatra ajánlhatja a Novavaxot is.

