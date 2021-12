Ezért lett omikron az új variáns neve

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azért nevezte el omikronnak az új vírusvariánst, mert fontosnak tartják, hogy ne sértsenek meg kulturális, társadalmi, nemzeti, regionális, szakmai vagy etnikai csoportokat. Mivel a legutóbbi variánsok a görög ábécé betűit követték, sokan várták, hogy a delta után hogy epszilonnak vagy dzétának fogják hívni az új mutánst - írta a Reuters.

COVID-19 tesztállomás a Sydney Nemzetközi Repülőtéren 2021. november 28-án. Fotó: Getty Images

A WHO a koronavírus-variánsokat korábban így nevezte el: epszilon, dzéta, éta, théta, ióta, kappa, lambda, mű. Vagyis ezeket a betűket is "kiosztották", de a delta után átugrottak két görög betűt és omikronnak nevezték el az új koronavírus variánst. Többek között kimaradt a nű (N) és a kszi (ξ), amit azzal indokolták, hogy a nű angol formája, a Nu túl könnyen összetéveszthető lenne a new (új) szóval. A kszit pedig azért vetették el, mert az angol megfelelője, a Xi egy gyakori kínai név, például a kínai államelnök, Hszi Csin-ping nevét is Xi Jinpingnek írják angolul. A kszi után az omikron következik a görög ábécében, amit már minden szempontból megfelelőnek talált a WHO.

Mint arról beszámoltunk, a dél-afrikai hatóságok csütörtökön közölték először, hogy az új variáns aggodalomra ad okot. Elsősorban azért, mert többféle mutációval rendelkezik, amelyek szokatlan mintázatba rendeződnek. Ennek következtében a variáns könnyebben kikerülheti a szervezet immunválaszát, valamint gyorsabban is terjesztheti a fertőzést. Jelenleg azt vizsgálják a kutatók, hogy mennyire hatásosak ellene a védőoltások.

