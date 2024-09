Nehézfémeket találtak a fahéjban – ezt kell tudni róla

A déli óráktól nyugat, délnyugat felől csökken a felhőzet - késő délután, estefelé az északkeleti megyékben is -, az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar kialakulhat, majd estefelé a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon helyenként megélénkül, zivatar környékén erős vagy viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18, 24 fok között alakul, az Északi-középhegységben lesz a hűvösebb. Késő estére 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Ma is marad a változékony időjárás.