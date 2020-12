Mutatjuk, kik kapják meg elsőként az oltást itthon

Kezdetben csak korlátozott mennyiségű vakcina lesz elérhető Magyarországon, melyet egy oltási terv szerint fognak elosztani, és elsősorban a védekezésben résztvevők, az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók között - mondta Dr. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) osztályvezetője az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a most elindult vakcinainfo.gov.hu oldalon a regisztráció jelenleg csak az igényfelmérést szolgálja, nem kötelez arra senkit, hogy később fel is vegye a védőoltást. Mint mondta, amint lesz engedélyezett vakcina, arról az említett oldalon minden információt fel fognak tüntetni, például az esetleges oltási reakciókra vonatkozókat is. Kérte, mindenki csak hivatalos forrásból tájékozódjon a védőoltásokról. Bízzanak a szakemberek véleményében - tette hozzá az NNK osztályvezetője.

Szlávik: "látni a járvány végét!" Mindenki, aki teheti, kérje a koronavírus elleni védőoltást - javasolja Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa, aki szerint már látni a járvány végét. További részletek itt.

"Ha lesz gyerekeknek alkalmas oltóanyag, érdemes lesz beadatni"

Újságírói kérdésre válaszolva a úgy fogalmazott, amennyiben lesz olyan vakcina, amit gyermekeknél is biztonsággal fel lehet használni, úgy ajánlott lesz beadatni nekik az oltást. Egyelőre azonban még nincs engedélyezett oltóanyag Magyarországon a koronavírus ellen - húzta alá.

Galgóczi Ágnes a napi adatok ismertetése mellett hangsúlyozta, továbbra is ügyelni kell a védelmi intézkedések betartására, különösen a bevásárlóközpontokban, melyek kritikus pontjai a járvány terjedésének.

A területi közigazgatásban dolgozók koronavírus-tesztelésével folytatódott az országos célzott csoportos tesztelés. Fotó: MTI/Balázs Attila

Sok a szabályszegő, de a többség megértette a védekezés fontosságát

Bár Kiss Róbert, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese szerdán úgy fogalmazott, az emberek jelentős része megértette a védelmi intézkedések jogosultságát, sok szabálysértésről számolt be. Közlése szerint az elmúlt 24 órában a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt 219 személlyel szemben intézkedtek, a szabályok érvénybe lépése óta ezzel együtt 12 019 emberrel szemben kellett fellépni. A 10 ezer főnél nagyobb lakosságú településeken 191 alkalommal intézkedtek a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt, 40 embert figyelmeztettek, 88-ra helyszíni bírságot szabtak ki, míg 63 ellen szabálysértési feljelentést tettek. Tömegközlekedési eszközökön a maszkviselés kötelezettséget 1, kereskedelmi üzletekben 17 ember szegte meg.

277-en szegték meg a kijárási tilalmat

Tegnap egy vendéglátóhelyet kellett ideiglenesen bezáratniuk, mert az ellenőrzés során a kisszállási bisztróban egy vendég az előtérben tartózkodva alkoholt fogyasztott, s ezzel megszegte az erre vonatkozó szabályokat. Kereskedelmi és vendéglátóipari üzletek közül eddig 96-ot sújtottak ideiglenes bezárással, mert nem tartották be az előírásokat. A kijárási tilalom szabályait az elmúlt 24 órában 277 szegték meg, így összesen már 11 115-re nőtt a szabályszegők száma a korlátozások bevezetése óta.

