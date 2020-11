Koronavírus: ezeken a közterületeken kötelező a maszk

A koronavírus-járvány elleni védekezést segítő, szerdától hatályos kormányrendelet szerint a 10 ezer lakosúnál nagyobb települések egyes közterületein kötelező a maszkviselés, ezen területek kijelölése pedig a polgármesterek feladata. Azonban sportolás során, valamint a parkokban és a zöldterületeken továbbra sem kötelező a maszk viselése.

Itt kell maszkot viselni

Békéscsabán pénteken 0 órától valamennyi közterületen és nyilvános helyen kötelező a maszk viselése. Kaposváron csütörtöktől szintén minden közterületen kötelező a védőmaszk használata, kivételt csak a parkok és zöldterületek jelentenek. Itt lezárják a csapatsportokra alkalmas sporttelepeket, köztük a városligeti focigrundokat és kosárlabdapályákat is. A futókör és a kondiparkok azonban továbbra is használhatók. A kondiparkokat és a játszótereket naponta fertőtlenítik.

Fotó: MTI/Varga György

Kecskeméten, Miskolcon, Nagykanizsán, Szekszárdon és Nyíregyházán is valamennyi közterületre elrendelték a kötelező maszkviselést az új típusú koronavírus elleni küzdelem jegyében. A szabály a legtöbb településen a piacokra is vonatkozik. Pécsen szintén kötelező a maszkhasználat a közterületeken és az áruházak parkolóiban, de maszkot kell hordani a vásárcsarnokban és a piacokon, valamint a kutyafuttatókban is. Nem kell viszont maszk a Béke Park, a Szabolcsi Emlékpark és a Tüskésréti Szabadidőpark, továbbá a mecseki és malomvölgyi parkerdő területén.

Szombathely több közterületre, így a főtérre is elrendelte a védőmaszk használatát. Maszkot kell viselni a buszmegállók 10 méteres körzetében, a bölcsődék, óvodák, iskolák bejáratától 10 méteren belül, az üzletek és bevásárlóközpontok parkolóiban és a kutyafuttatókban is. Tatabányán csak a piacokon, a termelői piacokon és a tömegközlekedési eszközökre várakozás közben kell maszkot hordani, Tatán viszont az üzletek saját parkolóiban és a városi piacon is. Veszprémben csütörtök hajnal 5 órától kötelező maszk viselése a belvárosban, a buszmegállókban, a buszpályaudvaron, a vasútállomáson, a parkolókban és a vásárcsarnok területén. Esztergomban pedig a parkokban is ajánlják a maszkviselést de nem tették kötelezővé.

További szabályokat is bevezettek

Debrecenben nem teljes körű a rendelkezés. Itt csütörtöktől a játszótereken, valamint a piacokon, vásárokon kötelező a maszk viselése. Egerben a boltok, piacok és intézmények bejáratának 5 méteres körzetére, valamint a buszmegállókra tették kötelezővé a maszkok használatát, hogy megakadályozzák a koronavírus-fertőzés terjedését. A vár továbbra is látogatható, ugyanakkor bezárt az Eger Termál- és Strandfürdő, valamint a török fürdő, az adventi programsorozat pedig elmarad. Hódmezővásárhelyen a maszk viselése a piacon, a vasúti és buszpályaudvaron, valamint a buszmegállókban kötelező. Szolnokon csütörtök hajnali 5 órától kötelező a maszkhasználat, és a megfelelő védőtávolságot is tartani kell minden olyan helyen, ahol várakozni kell, így a bevásárlóközpontokban, az iskoláknál, az óvodáknál, ügyintézés közben, vallásgyakorlás során és a buszmegállókban is. A nappali klubokat bezárják, az idősek ellátását, étkezését otthonukban biztosítják. Emellett újra bevezették a vásárlási idősávot három piacon, így 8 és 10 óra között csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak.

Van, ahol már szerdán kötelezővé tették

Sopronban már szerda déltől a város egész területén kötelező maszkot viselni. Ez alól csak a zöldterületek - a parkok, a Soproni Parkerdő, az erdők, a játszóterek, a szabadtéri edzőparkok és a kutyafuttató - kivételek. Szeged teljes belterületén szintén már szerdától kötelező a maszk viselése. Székesfehérváron szerda éjféltől kötelező maszkot viselni a történelmi belvárosban, valamennyi közterületi parkolóban, a buszmegállókban, az autóbusz- és vasútállomásokon, a kutyafuttatókban, valamint a felnőttek számára a játszótereken is. A város sportparkjai továbbra nyitva vannak, de csak egyéni sportolásra használhatók.

