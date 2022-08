A háztartási baleseteket így lehetne megelőzni

Összeszámoltuk már valaha, hogy egy évben hányszor vágtuk el az ujjunkat, csúsztunk el, vertük be a könyökünket, horzsoltuk le a térdünket az otthonunkban? Valószínűleg senki sem tartja ezt számon, és ezért az elérhető statisztika is korlátozott ezen a téren. Magyarországon például a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csak a halálos kimenetelű otthoni baleseteket jegyzi, hiszen semmilyen bejelentési kötelezettség nincs a többi sérülésre. Ez alapján tudható, hogy itthon 2018-ban (ez a legfrissebb adat) 1733 végzetes háztartási baleset történt. Ennél kicsit pontosabb adatok elérhetőek a munkahelyi (3 napot meghaladó munkaképtelenséget okozó) balesetekről, 23 738 történt belőle 2018-ban, és ebből 79 volt végzetes.

Ha ezt az arányt vetítjük a háztartási balesetekre, még akkor is „csak” 520 ezerről beszélhetnénk, ami egy 9,6 milliós ország lakosságát tekintve is még mindig nagyon szolid becslés. Így nem is lehet kérdés, mennyire fontos lenne otthonunkat is legalább olyan körültekintéssel kezelni, mint a munkahelyeket, ahol a kötelező balesetvédelmi oktatás mellett általában többen is ügyelnek arra, hogy lehetőség se adódjon munkavégzés közbeni sérülésre. No, de lássuk, mik a leggyakoribb otthoni sérülések és hogyan lehet(ne) elkerülni azokat.

Ha gyerek is van a családban, különösen ügyeljünk arra, hogy ne érje el a tűzhelyet. Fotó: Getty images

Ne csak nézzünk a lábunk elé, tartsuk is rendben a padlót

Az otthoni sérüléseket legtöbbször elcsúszás, elesés vagy botlás okozza, ezért különösen fontos, hogy megfelelő állapotban tartsuk a padlót. Ne legyenek felesleges vezetékek rajta, ha lehet mindig a fal mellett vezessük azokat, hogy esélye se legyen beakadni a lábunknak, és az ajtóknál, ha megoldható inkább a szőnyeg vagy a küszöb alatt vezessük el, esetleg az ajtókeret mentén, szorosan rögzítve, így kerülve el a fojtás, fennakadás problémáját. Emellett figyeljünk a szőnyegek, a parketta vagy a linóleum állapotára. Ha felvált, megsérült, cseréljük, rögzítsük, javíttassuk meg, így kisebb az esélye, hogy elbotlunk benne. Ha nem padlószőnyegről van szó, akkor lehetőleg tegyünk alá csúszásgátlót, így kerülve el egy újabb veszélyes helyzet kialakulását. Folyosókon, szűk közlekedőkön, ajtók mellé és lépcsőkre lehetőleg ne kerüljenek olyan tárgyak, bútorok, melyekben elbotolhatunk.

Takarításkor ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön bútorápoló a parkettára, mivel az különösen csúszós védőréteggel látja el a fa felületeket, illetve felmosáskor inkább figyelmeztessük családtagjainkat, nehogy azért történjen sérülés, mert váratlanul nedves padlóra lépnek. Azokban az otthonokban, ahol idős ember vagy kisgyermek él, fontos lehet odafigyelni a kádakba, zuhanytálcákba helyezett csúszásgátlókra, illetve szükség szerint érdemes felszerelni kapaszkodót is, hogy ezzel is minimalizáljuk a sérülés esélyét.

Így süssünk és főzzünk

Rengeteg olyan dolog van egy háztartásban, amivel megégethetjük magunkat. Sütő, vízforraló, serpenyők, edények, kályhák, kazánok - sorolhatnánk még hosszan. Ezekre egy felnőtt ember általában odafigyel, így leginkább akkor van szükség óvintézkedésre, ha gyermek van a háznál. Érdemes például úgy elhelyezni a vízforralót, olajsütőt, vasalót, hogy a gyermek ne érhesse el a kábelt. A tűzhelyen használjuk a hátsó gázrózsát/főzőlapot, s ha épp a sütőt kell hadra fogni, akkor egy pillanatra se vegyük le a szemünket a lurkókról, ha bejönnek a konyhába.

Ne feledkezzünk meg azonban az olyan apróságokról sem, mint a gyufa vagy a hajvasaló, ami szintén komoly égési sérüléseket okozhatnak, ezeket mindig olyan helyre tegyük, melyet nem érhetnek el a kicsik.

Tanuljunk meg helyesen pakolni

Üvegek, tükrök, poharak, kések – annyi minden van, amivel elvághatjuk a kezünket, vagy más testrészünket, ráadásul nemcsak gyorsan gyógyuló felületi sérülést okozhatunk velük, hanem akár mély, életveszélyes sebeket is. Nagyon fontos, hogy ha eltörünk valamit, azonnal takarítsunk fel, ügyelve a legapróbb szilánkokra is. Ha gyermekeink is vannak, inkább tegyük el nem érhető magasságba a törékeny holmikat, a késekről, ollókról és egyéb éles tárgyakról nem is beszélve. Ügyeljünk arra, hogy a mosogatóba ne dobjuk csak úgy bele a kést, illetve a mosogatógépbe, vagy már tisztán a csepegtetőre se helyezzük élével felfelé. A fiókba nyúlva sem kellemes azért elvágni az ujjunkat, mert valaki helytelenül pakolta el az eszcájgot, tanítsuk meg a gyerekeknek, hogyan tudják elkerülni az ilyen típusú sérüléseket a megfelelő elpakolással.

A szekrény tetejéről leselkedő veszélyek

Sok sérülést okozhatnak továbbá a fentről lehulló tárgyak is, amelyek legtöbbször a fejet, az arcot, a vállakat sértik meg. Mint említettük a lerántható kábelekre mindig nagyon kell figyelni, s nemcsak azért, mert a gyermek bármibe belekapaszkodik, könnyen a mi lábunk is beleakadhat egy vezetékbe. De ügyelnünk kell a szekrény tetejére száműzött holmikra is, melyekről akár meg is feledkezhetünk, s egy óvatlan pillanatban, keresgélés közben eshetnek a fejünkre. De nemcsak arra kell figyelni, ami a szekrény tetejére kerül, a polcokról is könnyen potyoghat ránk bármi, ha nem tartjuk rendben az ott tárolt dolgokat. Érdemes figyelni, hogy a használat gyakorisága szerint pakoljunk, s ne terheljük túl a polcokat, hiszen akkor könnyen leszakadhatnak.

A nehéz tárgyakat inkább tartsuk a padlóhoz közel. Ha megoldható, akkor ne pakoljunk vállmagasság fölé, ha mindenképp szükséges, akkor viszont használjunk fellépőt vagy létrát, de csak olyat, ami megfelelő állapotban van és jól rögzíthető. Ne feledkezzünk el arról, hogy a kicsik mindig azt szeretnék elérni, amit nem látnak jól, s könnyen válhat célpontjukká az asztalon, konyhapulton vagy ablakpárkányon lévő holmi, így azokra mindig fordítsunk különösen nagy figyelmet.

Tavasszal több mérgezéses eset is előfordult a hazai gyermeknevelési intézményekben, amelyeknek az volt az oka, hogy nem megfelelően tárolták és használták a fertőtlenítőszereket. Nagyobb odafigyeléssel és az alapszabályok betartásával azonban megelőzhetőek lennének a hasonló események.

Ahol kell, biztosítsunk extra védelmet

Ma már talán mondani sem kell, hogy vannak gyermekbiztos zárak a szekrényekre, fiókokra, így nagyobb eséllyel tudjuk elkerülni a kicsik sérüléseit. Figyeljünk azonban a konnektorokra, a bútorok sarkaira, éleire, és lehetőleg száműzzük vagy javítsuk, esetleg erősítsük meg az olyan bútorokat, melyekre fel tudnak mászni, s az esetleg a súlyuk alatt összetörik, leszakad. Vigyázzunk továbbá arra is, hogy ha túlsúllyal küzdünk, vagy esetleg a családban van plusz kilókkal élő személy, akkor számára is stabil és biztonságos, egyben kényelmes ülést biztosító székeink és egyéb ülőalkalmatosságaink legyenek. Ha szükséges a lépcsőfokok is kapjanak egy kis plusz megerősítést, így is megelőzve a kellemetlen háztartási baleseteket.

Fényt az éjszakába (is)

Végül, de nem utolsó sorban pedig ne feledkezzünk meg a megfelelő világítás biztosításáról, sokszor ugyanis pont azért történik egy sérülés, mert szimplán a félhomályban nem láttuk a ránk leselkedő veszélyt. Mindig legyen otthon néhány extra izzó, hogy ha szükséges, akkor rögtön cserélni tudjuk, így kerülve el a felesleges sötétben tapogatózással járó sérüléseket is.



