Koronavírus: az iskolakezdéssel robbanhat be a 4. hullám

Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, a szennyvízvizsgálatok friss eredményei alapján elmondható, hogy Kaposváron és Tatabányán is emelkedő tendencia látható a koronavírus-koncentráció tekintetében. Az InfoRádiónak nyilatkozó magyar víruskutató, Rusvai Miklós szerint azonban ez még nem a negyedik hullám kezdetét jelenti, hiszen egy héttel korábban ennél is több településen mértek emelkedést, a helyzet romlása azonban csak átmeneti volt.

"Lehet, hogy egy kis mértékű hullámzás megfigyelhető, de amíg ez nem tartós tendencia, addig megijednünk nem kell, önkéntes óvintézkedéseket pedig bevezethetünk ugyan, de járványtanilag még nincsen rájuk szükség" - fogalmazott a szakember. Ő egyébként jelenleg a maszkviselést is csak azoknak ajánlja, akik valamilyen kockázati csoportba tartoznak, vagy valamilyen oknál fogva nem akarják oltatni magukat az új típusú koronavírus ellen.

Az iskolakezdéssel robbanhat be a negyedik hullám. Fotó: Getty Images

Meddig tart a nyugodt időszak?

A víruskutató korábban úgy gondolta, hogy talán októberig is kihúzhatjuk a koronavírus-fertőzés terjedésének felgyorsulása nélkül, a delta variáns megjelenése azonban átírta a várakozásait. Most azon a véleményen van Rusvai, hogy csak szerencsével lehetne megúszni az október előtti berobbanást - jelenleg azt látja a legvalószínűbbnek, hogy szeptember közepén futnak fel igazán a számok.

Mi indítja be a negyedik hullámat?

A szakértő szerint az iskolakezdés, az őszi időjárás, valamint a külföldi nyaralásból hazatérő vírushordozók robbantják majd be itthon a koronavírus-járvány negyedik hullámát, de a helyzet alakulása nagy részben a társadalmi érintkezések számának növekedésén múlik. Megjegyezte ugyanakkor, hogy idén nyáron nem vagyunk olyan ideális helyzetben, mint tavaly. Az előző évben ugyanis a mostaninál kevesebben szorultak kórházi kezelésre és lélegeztetésre, és több olyan nap is volt, amikor egyetlen halálesetet sem jegyeztek fel a legmelegebb hónapok során. "Ez az állapot nem tér vissza, folyamatosan növekvő szinttel kell számítanunk, de begyorsulni nagy valószínűséggel csak szeptember második felében fog a negyedik hullám" - véli Rusvai Miklós.

