Július 19-én Anglia feloldotta a koronavírus miatt bevezetett korlátozások nagy részét, beleértve a kötelező maszkviselést és a társadalmi távolságtartást. Boris Johnson brit miniszterelnök nemrég "visszafordíthatatlannak" minősítette a korlátozások enyhítését, az újranyitás veszélyeire azonban a világ több mint 1200 tudósából álló konzorcium hívta fel a figyelmet - írja a CNBC.

Nagy a veszélye egy oltóanyag-rezisztens mutáns kifejlődésének

A tudósok szerint leginkább az ad okot az aggodaloma, hogy magas fertőzési arány mellett történik az enyhítés, ráadásul a populáció egy része még egyik oltását sem kapta meg. Ebben a környezetben pedig kiszámíthatatlan a vírus fejlődése és terjedése. "Ha egy hatalmas kísérletet terveznék egy veszélyesebb vírus létrehozására, amely hatástalanná teheti az oltóanyagainkat, akkor azt tenném, amit az Egyesült Királyság javasol" - mondta Michael Haseltine amerikai virológus.

Veszélyes lehet a brit korlátozások enyhítése - hívták fel a figyelmet kutatók. Fotó: Getty Images

Christina Pagel, a londoni UCL Klinikai operatív kutatási egységének igazgatója szerint is "meglehetősen nagy a veszélye" annak, hogy Angliában oltóanyag-rezisztens variáns jelenik meg a korlátozások enyhítése miatt. Hozzátette: nemcsak a szigetországban, de egész Európában nő a fertőzések száma, ezzel együtt pedig annak az esélye is, hogy egy hatékonyabban terjedő és az oltásnak ellenálló mutáció fejlődjön ki.

Boris Johnson miniszterelnök a napokban azt is bejelentette: szeptember végétől Nagy-Britanniában csak azok látogathatják az éjszakai szórakozóhelyeket, akik igazolni tudják, hogy a koronavírus elleni oltás mindkét adagját megkapták. A miniszterelnök elmondta, hogy nem akarja ismét bezáratni az éjszakai bárokat - ahogy ezt más országokban megtették a fertőzések terjedése nyomán -, de ehhez az szükséges, hogy ezek a létesítmények is megtegyék ennek érdekében mindazt, amit a társadalmi felelősségérzet alapján meg kell tenniük. Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója még így is attól tart, hogy kialakulhatnak olyan járványgócok, amelyek egy-egy adott szórakozóhelyhez köthetők.

