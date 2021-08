Koronavírus: rossz hír két megyeszékhely lakóinak

Elindult a 3. oltások beadása - nézze meg a képeket!

A 30. héten elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy az ország nagy részében alacsony szinten stagnál az új típusú koronavírus szennyvízből kimutatható, átlagos koncentrációja - számolt be róla az NNK. A korábbi - Budapesten, Pécsen, Miskolcon, Szekszárdon és Salgótarjánban tapasztalt - emelkedés megállt, most viszont Kaposváron és Tatabányán látható egyértelműen emelkedő tendencia.

Két megyeszékhelyen ismét emelkedő tendencia látható. Fotó: illusztráció, Getty Images

A friss adatok szerint az elmúlt héten egyedül Kaposváros láttak az átlagosnál magasabb, mérsékelt koronavírus-koncentrációt, a többi településen viszont alacsony szintet állapítottak meg. Emellett Kaposváron és Tatabányán kívül jelenleg minden településen stagnálás látható. Az öt Budapest környéki település - Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi és Százhalombatta - közös mintáját is stagnálás és alacsony koncentráció jellemzi.

A 30. hét vizsgálatainak eredményei. Forrás: NNK

Mit tehetünk?

Az elmúlt hetek adatai szerint a koronavírus-járvány harmadik hulláma már lecsengett Magyarországon, a variánsok terjedése miatt azonban várhatóan nekünk is számolnunk kell egy negyedik hullámmal is. Az NNK azt javasolja, hogy továbbra is fokozottan ügyeljünk a biztonságra és kerüljük a zsúfolt helyeket. Emellett még mindig ajánlott odafigyelni a gyakori és alapos kézmosásra, különösen azoknak, akiket még nem oltottak be.

