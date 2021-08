Koronavírus: fel kell készülnünk a 4. hullámra

Koronavírus: miért ódzkodnak még mindig annyian a vakcinától? A válaszért olvassa el korábbi cikkünket!

Angliában 5 hét alatt megötszöröződött a koronavírus-fertőzöttek száma, Hollandiában pedig az utolsó 10 napban emelkedtek meredeken a számok. De még Izraelben is aggasztó a számok növekedése, pedig ott a lakosság több mint 80 százaléka megkapta már mindkét dózist a Pfizer-féle vakcinából. Ezen tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a beoltottak is egyre gyakrabban fertőződnek meg, így Magyarországon is fel kell készülni az újabb járványhullámra - írta meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közlésére hivatkozva a koronavirus.gov.hu.

Az orvosok személyesen próbálják majd meggyőzni az oltatlan időseket a vakcina fontosságáról. Fotó: illusztráció, Getty Images

h i r d e t é s

"Mindent meg kell tenni, amit lehet"

Az emberek egészségének és életének védelme érdekében mindent meg kell tennünk, amit ebben a helyzetben lehet - emelte ki Kásler. Véleménye szerint az egyik legfontosabb teendő most a harmadik oltások beadása. A magyarországi szakmai grémiumok egyébként olyan oltást preferálnak harmadikként, amelyik különbözik az első kettőtől - jegyezte meg. A miniszter a 60 év fölötti oltatlan személyek kapcsán azt mondta, hogy személyesen fogják megkeresni őket az orvosaik, és megpróbálják velük megértetni, hogy a saját életük érdekében be kellene oltatniuk magukat a COVID-19 ellen.

Adatok a hatékonyságról

Magyarországon egyébként február 15-e és június 10-e között 3,5 millió embert oltottak be az új típusú koronavírus ellen, és a statisztikai vizsgálatok eredményei alapján a vakcinák átlagosan 80 százalékban megelőzték a koronavírus-fertőzés lehetőségét. A Pfizer 84 százalékos, a Moderna 88 százalékos, az AstraZeneca 73 százalékos, a Sinopharm 77 százalékos, a Szputnyik V pedig 88 százalékos hatékonyságot mutatott ezen a téren.

Mutatjuk, mit gondolnak a magyarok a negyedik hullámról - kattintson ide!