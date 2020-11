Koronavírus: a szülők szerint nagy a baj

Ha a távoktatás nem veszélyeztetné a család megélhetését, akkor a szülők többsége támogatná az iskolák bezárását - derült ki a Szülői Hang Közösség (SZHK) friss felmérésének eredményéből, melyben online kérdőív segítségével kérték ki 10 ezer magyar szülő véleményét a jelenlegi iskolai, koronavírus okozta járványkezelési és oktatási helyzetről. Hogy mennyire elégedetlenek a jelenlegi kormányzati intézkedések betartásával, illetve betarthatóságával a szülők, azt jól mutatja, hogy a válaszadók 90 százaléka jelzett ezzel kapcsolatban problémát. A leggyakrabban az alábbiakat említették:

a tanórai távolságtartás, illetve maszkviselet hiánya (71 százalék) ,

, a nem megfelelő kontaktkutatás és teszt (70 százalék),

afertőzésesetén a távoktatás, karantén elrendelésének elmaradása az érintettek körében (57 százalék),

a kevert osztályokkal, maszkviselés nélkül tartott tanórák (40 százalék).

A szülők többsége akkor is támogatná a távoktatást, ha nehézséget okozna neki megoldani a helyzetet. Fotó: Getty Images

Ritkábban ugyan, de szintén probléma a rendelkezések betartásával kapcsolatban:

a tornaórák korlátozás nélküli megtartása a tornateremben (26 százalék),

a lázmérés során kialakuló sorban állás (20 százalék),

az ebédeltetésnél együtt levő túl sok gyermek (21 százalék),

a nem elegendő kézfertőtlenítő (14 százalék),

és a folyosói maszkviselés hiánya annak ellenére, hogy a különböző osztályok keverednek (11 százalék).

Nem kapnak időben tájékoztatást

Vegyes a képet mutatott a felmérés a szülő és az iskola közötti kommunikációról is. Bár vannak pozitív visszajelzések, a válaszadók 31 százaléka kifejezetten elégedetlen. A szülők az SZHK felmérése szerint nehezményezik, hogy az iskolai fertőzésekről sok esetben nem kapnak megfelelő tájékoztatást.

A szervezet honlapján közzétett kutatás összefoglalójából kiderült, 43 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy nincs tudomása iskolai fertőzésről, pedig a jelenlegi fertőzöttségi adatok mellett szinte biztosra vehető, hogy az iskolák több száz főnyi tanulója és dolgozója között az esetek jelentős részében előfordulhatott már fertőzés. "Viszont a tesztelés hiánya és/vagy a tájékoztatás hiánya vagy elégtelensége miatt ez egyáltalán nem derül ki, az információ nem jut el a szülőkhöz" - szögezik le, megjegyezve, a nem kielégítő kommunikáció okai között szerepel még, hogy a szülők és az iskola között nincs párbeszéd a járványvédelmi intézkedésekről, valamint hogy a tanulmányi ügyekben a szülők nem kapnak választ a kérdéseikre.

A szülők szerint kevesebb tananyag kellene

Az SZHK arra is kíváncsi volt, milyennek látják most a szülők az iskolai és az esetleges járvány miatti átmeneti távoktatás helyzetét, minőségét. A válaszokból kiderült, bár vannak jó példák, de a távoktatás minősége jellemzően nagyon változó, és sok a probléma is. "Az idei tanévben az osztály- vagy iskolaszintű távoktatásban részt vevők véleménye alapján 33 százalék kifejezetten elégedetlen a távoktatás minőségével, ebből 18 százalék pedig úgy nyilatkozott, hogy érdemben nincs is távoktatás" - olvasható az összefoglalóban, melyből az is világosan kirajzolódott, hogy az idei tanévben a járvány következményei (sok tanulói és tanári hiányzások, helyettesítések, túlterheltség, távoktatás) miatt 30 százalékban keletkeztek lemaradások.

Forrás: Szülői Hang Közösség

Megjegyzendő, hogy a szülők szerint a tavaszi távoktatás után a tanulók 51 százalékánál tapasztaltak lemaradást valamilyen tárgyból. Ráadásul a megkérdezettek véleménye szerint iskola csak az esetek kb. harmadában (29 százalék) tud legalább részben segíteni a lemaradások behozatalában. Mivel a távoktatás nagyban megnehezíti a gyermekek dolgát, akik sokszor segítség nélkül kénytelenek valahogy pótolni a lemaradásukat, ezért a szülők túlnyomó többsége (71 százalék) szerint a járvány miatt csökkenteni kellene a központilag előírt megtanulandó tananyag mennyiségét.

SZHK: a kormány erőltette ezt a döntést a szülőkre

Természetesen az SZHK arra is kíváncsi volt, mi a véleménye a szülőknek a távoktatás újbóli bevezetéséről, és úgy általában milyen terhet jelent a családok számára az iskolán kívüli oktatási rendszer. A válaszadók közel felének (49 százalék) a távoktatás hosszú távon nem összeegyeztethető a munkával, 18 százaléknak pedig már rövid távon is problémát jelentene, ha újra általánosan bevezetnék a rendszert. Sokan (48 százalék) említették azt is, hogy pénzügyi nehézséget jelentene számukra a munkahelyről való kimaradás.

Forrás: Szülői Hang Közösség

"A nehézségek ellenére, az előnyök és hátrányok összevetése után a szülők többsége (59 százalék) kívánatosnak tartaná, hogy a jelenleginél szélesebb körben térjenek át a távoktatásra a járvány terjedésének megfékezése érdekében" - világít rá egy fontos álláspontra az SZHK felmérése. Sőt, mint írják, ha a kérdést csak azok körében nézzük, akiknél a távoktatás összeegyeztethető a szülők munkájával, és így a szülői választ csak a gyermek érdeke és a járvány elleni védekezés határozza meg, a túlnyomó többség (85 százalék) támogatja, hogy a távoktatást a jelenleginél szélesebb körben alkalmazzák.

"A kormányzat tehát egy kényszerű döntést erőltetett a szülői társadalomra: nem adták meg a családoknak a szükséges védelmet ahhoz, hogy a szülők a távoktatás közben is megtarthassák a munkájukat (például jogi védelem vagy táppénz lehetőség segítségével), és ezáltal a szülők jelentős részét ellenérdekeltté tették a távoktatás kibővítésével kapcsolatban" - szögezi le a Szülői Hang Közösség. Hangsúlyozzák, a szülők szerint változtatni kell a járványügyi intézkedéseken ahhoz, hogy a jelzett számos problémát kezelni lehessen. Mint írják, a szülők nemcsak jelezték a problémákat, de megoldási javaslatokat is felvetettek, melyet az SZHK közzé is tett. Az alábbiakban címszavakban közöljük, ide kattintva azonban részletesen is elolvashatják:

Távoktatás szélesebb körben.

Távoktatási módszerek hiányzások esetén is.

A távoktatás fejlesztése.

Tananyagcsökkentés .

. A szülők támogatása a munkahelyek megtartásában és a gyermekek ellátásában.

Részletes tájékoztatás, hatékony kommunikáció és autonómia.

A fertőzések hatékonyabb megelőzése és kiszűrése.

