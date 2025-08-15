Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+17° +36°
Nincs front

Velkey György: A nap harmadát virtuális térben töltik a kamaszok, ez egyfajta drog

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

A 13 év felettiek már több mint napi nyolc órát töltenek a képernyők előtt, ennek a függőségnek pedig hatalmas kockázata van.

A túlzott képernyőhasználat a gyerekeknél hasonló mentális állapotot okoz, mint az alkohol- vagy drogfüggőséghangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában Velkey György. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója arról is beszélt, hogy a 13 éves kor alattiak átlagos képernyőhasználata meghaladja a napi öt órát, a 13 év felettieké pedig már a napi 8 és fél órát is. Ez a nap egyharmada, ami ráadásul nem tanulás, hanem szabadidős képernyőhasználat, kvázi szórakozás.

Fiatalok mobiloznak egymás mellett ülve.
Súlyos függőséget képes okozni az online tér. Fotó: Getty Images

A szakember szerint nyilvánvaló, hogy a túlzott képernyőhasználat miatt a gyerekek mozgás- és alvásideje le fog csökkenni, de a szociális interakciók száma is jelentősen csökken. Ebből adódik aztán a sok szív-érrendszeri, mozgásszervi és mentális probléma, ami egyúttal függőség is. Ennek a függőségnek is kimutatták a biokémiai alapjait: a dopaminháztartással összefüggő jutalmazás, amit aztán egyre erősebb ingerekkel lehet csak kiváltani. "A képernyőhasználatnak nagyon világos testi és lelki tünetei vannak, például a dühroham nagyon tipikus, mint ahogy a viselkedészavarok, az alvászavarok és az abból adódó fáradtság és figyelemzavar is" – húzza alá Velkey.

A telefon jelenléte mindent megváltoztat

Ha úgy beszélgetünk egymással, hogy a telefon jelen van mellettünk, akkor  a kapcsolat minősége, mélysége sokkal rosszabb, mintha nem lenne ott. Ezt világos pszichológiai kísérletek és egyértelmű eredmények mutatták be – fejtette ki a szakember.

Ez is érdekelhet

A képernyőhasználattal ráadásul világosan összefügg a fiatalkori, gyerekkori elhízással, ami lényegesen növeli a későbbi szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, magas vérnyomás esélyét, ez pedig aztán szívinfarktust vagy stroke-ot is okozhat. A Bethesda ingyen letölthető e-könyvekben gyűjtötte össze a túlzott képernyőhasználat visszaszorítására leghatékonyabb módszereket.

Kvíz: allergia vagy nátha? – Meg tudod különböztetni a tüneteket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

kamaszok drog mobilfüggőség virtuális világ képernyőfüggőség digitális függőség
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +36 °C
Minimum: +17 °C

Többnyire derült, napos, száraz idő lesz, csupán helyenként jelenhet meg kevés gomolyfelhő az égen. Jobbára gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 34, 38, késő este 18, 30 fok között várható. Az ország nagy részében hőségriasztás van érvényben.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra