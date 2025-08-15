Velkey György: A nap harmadát virtuális térben töltik a kamaszok, ez egyfajta drog

A túlzott képernyőhasználat a gyerekeknél hasonló mentális állapotot okoz, mint az alkohol- vagy drogfüggőség – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában Velkey György. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója arról is beszélt, hogy a 13 éves kor alattiak átlagos képernyőhasználata meghaladja a napi öt órát, a 13 év felettieké pedig már a napi 8 és fél órát is. Ez a nap egyharmada, ami ráadásul nem tanulás, hanem szabadidős képernyőhasználat, kvázi szórakozás.

Súlyos függőséget képes okozni az online tér. Fotó: Getty Images

A szakember szerint nyilvánvaló, hogy a túlzott képernyőhasználat miatt a gyerekek mozgás- és alvásideje le fog csökkenni, de a szociális interakciók száma is jelentősen csökken. Ebből adódik aztán a sok szív-érrendszeri, mozgásszervi és mentális probléma, ami egyúttal függőség is. Ennek a függőségnek is kimutatták a biokémiai alapjait: a dopaminháztartással összefüggő jutalmazás, amit aztán egyre erősebb ingerekkel lehet csak kiváltani. "A képernyőhasználatnak nagyon világos testi és lelki tünetei vannak, például a dühroham nagyon tipikus, mint ahogy a viselkedészavarok, az alvászavarok és az abból adódó fáradtság és figyelemzavar is" – húzza alá Velkey.

A telefon jelenléte mindent megváltoztat

„Ha úgy beszélgetünk egymással, hogy a telefon jelen van mellettünk, akkor a kapcsolat minősége, mélysége sokkal rosszabb, mintha nem lenne ott. Ezt világos pszichológiai kísérletek és egyértelmű eredmények mutatták be” – fejtette ki a szakember.

A képernyőhasználattal ráadásul világosan összefügg a fiatalkori, gyerekkori elhízással, ami lényegesen növeli a későbbi szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, magas vérnyomás esélyét, ez pedig aztán szívinfarktust vagy stroke-ot is okozhat. A Bethesda ingyen letölthető e-könyvekben gyűjtötte össze a túlzott képernyőhasználat visszaszorítására leghatékonyabb módszereket.