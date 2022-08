Kánikula: nem csak a forróság veszélyes

Az extrém meleget mindenki nehezen viseli, a szélsőséges időjárás ráadásul bizonyos panaszokat akár még fokozhat is. Viszont nem a hőség az egyetlen dolog, ami ebben az időszakban veszélyezteti az egészséget. Nem szabad megfeledkezni a hőhullámokat kísérő légszennyezés kockázatairól sem – hívta fel a figyelmet a The Guardian cikke.

Erdőtűz Kiskunhalas külterületén július 21-én. Fotó: MTI/Donka Ferenc

Veszélyt jelent az ózon

Becslések szerint nagyjából 400-800 ember halt meg az Egyesült Királyságban a 2003-as augusztusi forróság miatt – pontosabban azért, mert belélegezték az ózont, ami a hőség hatására kialakult a talaj közelében. Bár azóta számos olyan pozitív és korszerű változás történt, amely megakadályozza az extrém magas ózonkoncentráció kialakulását, ettől még továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy kockázatot jelentő szintre emelkedjen ennek a légszennyező anyagnak a szintje.

Néhány hete például az Európai Unió (EU) Copernicus Légkörfigyelő Szolgáltatása (CAMS) arra figyelmeztetett, hogy a kontinensen végigvonuló hőhullám miatt veszélyesen magas ózonértékeket mértek Északnyugat-Európában. Ahogy akkor mi is megírtuk, a felszíni ózon az egyik fő légszennyező anyag, amelynek jelenléte jelentősen befolyásolja az ökoszisztéma és a környezet mellett az emberek egészségét is. A magasabb szennyezési értékek például torokfájást, köhögést és fejfájást idézhetnek elő, de az asztmás rohamok kockázatát is növelhetik. A Tiszta Levegő Szövetség pedig úgy becsüli, hogy évente akár egymillió ember haláláért is felelőssé tehető az ózonszennyezés.

Idén nyáron is voltak erős hőhullámok, és várhatóan még lesznek is. Ezek azonban már nem sokáig számítanak rendkívüli eseménynek – néhány évtized múlva ez lesz a szokványos a szakértő szerint.

Egészségünk is megsínyli az erdőtüzeket

Az ózonszennyezés mellett a tartós hőség és szárazság miatt egyre gyakoribbá váló erdő- és bozóttüzek is jelentősen rontják a levegő minőségét. A füstöt a szél egyes esetekben akár több kilométerrel arrébb is elviheti, tehát nemcsak a tűz közvetlen közelében, hanem több száz méteres körzetében is jelentősen megugrik a légszennyezettség.

Nagyon fontos lenne tehát minél jobban arra törekedni, hogy megelőzhessük – vagy legalább csökkentsük – a szárazság miatti tüzek előfordulását. Az embereknek pedig meg kell tanítani, hogyan mérsékelhetik a legjobban a légszennyezés egészségükre gyakorolt káros hatásait.