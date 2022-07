Mutatjuk, hol tilos most tüzet gyújtani

„A jelenlegi száraz, kimagaslóan meleg időben mindannyiunknak, mindenhol fokozott figyelmet kell fordítanunk a tűzesetek megakadályozására” – hívta fel a figyelmet dr. Bognár Lajos országos főállatorvos a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) múlt szerdai Facebook-bejegyzésében. A szakember arra az olvasói kérdésre adott választ a posztban, hogy összességében hol tilos tüzet gyújtani tűzgyújtási tilalom idején.

Mint írja, ilyen esetekben tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve az ott található tűzrakóhelyeket, a vasút- és közútmenti fásításokat is. Fokozottan tűzveszélyes időszakban ugyancsak tilos a parlag- és a gazégetés.

„Otthon, például a családi házunk kertjében természetesen megengedett a szalonnasütés, grillezés, a családdal, barátokkal rendezett kerti party. Mikor is lenne erre alkalmasabb az idő, ha nem a nyári szabadságunk alatt? Viszont a biztonságos sütés-főzésre otthoni körülmények közt is ügyelnünk kell, és itt – a sokat hangoztatott általános élelmiszerbiztonsági szabályok mellett – most elsősorban testi épségünk, környezetünk megóvására gondolok” – foglalta össze a főállatorvos.

Mindezek tükrében azt javasolja, hogy a tűzgyújtási tilalommal nem érintett belterületen is zárt égésterű eszközöket, elektromos vagy gázgrillt használjunk. Nyitott égésterű szén- vagy fatüzelésnél az égő zsarátnokok messzire elrepülhetnek, és akár több száz méterrel távolabb is meggyújthatják a száraz növényzetet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról az erdotuz.hu oldalon található térkép nyújt részletes tájékoztatást.