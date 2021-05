Intő jelek, amik belső vérzésre utalnak

A leggyakoribb háztartási balesetek - kattintson!

Ha felsértjük a bőrünket, elvágjuk valaminket vagy elesünk, az esetleges sérüléseinkre rögtön felhívja a figyelmet a vöröslő vér, amely elönti a sebet. Abból, hogy milyen gyorsan és mennyi vér távozik a sérülésből, következtethetünk annak súlyosságára. A belső vérzések esetében azonban nem tudunk a szemünkre hagyatkozni, hiszen a vérzés sokszor teljesen láthatatlan marad, ám annál nagyobb károkat tud okozni. Különösen nagy rizikót rejt, hogy nem tudjuk felmérni, milyen gyorsan és mennyi vér ürül a testben, ráadásul a tünetek alapján sem mindig lehet erre egyértelműen következtetni. Előfordulhat ugyanis, hogy a máj vagy a lép károsodása esetén csak nagy mennyiségű vérvesztés után jelentkeznek a szimptómák, míg agyvérzés esetén rövid időn belül észlelhetjük az elváltozásokat. Éppen ezért fontos, hogy ha nem zárható ki egyértelműen a belső vérzés, bízzuk szakemberre a kivizsgálást, mert megfelelő kezelés nélkül a belső vérzés életveszélyes állapotot okozhat. A verywellhealth.com portál cikkében összegyűjtötték, milyen tünetek utalhatnak egy esetlegesen fennálló belső vérzésre, ezeket vesszük számba az alábbiakban.

Nagyobb esések, ütődések estén gondoljunk a belső vérzés lehetőségére is! Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Mi okozhat belső vérzést?

Az esetek többségében valamilyen nagyobb trauma nyomán alakul ki belső vérzés, ami lehet nagyobb esés, ütődés, erőteljes szorítás, préselés, szúrt vagy lőtt seb, illetve bármilyen baleset. Acsonttörésekesetén is számolni kell a belső vérzés rizikójával, mert a törött csontvégek elszakíthatják a környező ereket, szöveteket. Emellett a belső vérzések egy része spontán alakul ki, amikor az erek elvékonyodnak, majd elpattannak - ez bekövetkezhet akár nyugalmi állapotban, példáulalvásközben is. Fokozottan fennáll a belső vérzések kialakulásának kockázata azoknál, akik valamilyen véralvadási zavarral élnek, illetve vérhígító, véralvadásgátló készítményt szednek. Lássuk, tehát milyen tüneteket érdemes mindig komolyan venni.

Szédülés, gyengeség

Hirtelen vagy nagyobb mennyiségű vérveszteség hatására az ember hamar elgyengül, szédülni kezd, akár eszméletét is veszítheti. Lassabb mértékű vérveszteségre utaló jel lehet például az ortosztatikus hipotónia, azaz ha az érintett akkor szédül meg vagy ájul el, amikor feláll.

Erős fájdalom

A vér erősen irritálja, feszíti a szöveteket, ezért a belső vérzés egyik vezető tünete a heves fájdalom. Éppen ezért a hirtelen kialakuló, súlyos fej- vagy hasfájást jó, ha mihamarabb látja orvos is, aki a kísérő tünetek és a körülmények fényében fel tudja mérni, mekkora a baj valójában. A belső vérzések gyakran félrevezetőek, mert nem biztos, hogy a vérzés forrása ott található, ahol afájdaloma legélesebben jelentkezik.

Légszomj

A vérveszteség következtében kevesebb vörösvértest és hemoglobin kering a szervezetben, így jóval kevesebb oxigén jut el a sejtekhez, emiatt gyötrő légszomj alakul ki. Amellett, hogy a belső vérzés miatt önmagában is gyakrabban kapkodunk levegőért, ha a vérzés a mellkas területét érinti, a felgyülemlő vér a has felé nyomhatja a rekeszizmot, ami még inkább megnehezíti a szabad légáramlást a tüdőben, emiatt jobban eluralkodik rajtunk a légszomj.

Bizsergő végtagok

Vészhelyzetben a szervezet átvált túlélő üzemmódba, és a vérkeringést elsősorban a létfontosságú szervekhez irányítja, hogy azok megfelelő működését biztosítsa. Emiatt a kezekben és a lábakban a vérerek összeszűkülnek, a keringés lecsökken, amit bizsergő, zsibbadó érzés kísér. Ráadásul a belső vérzés gyakran szapora légzést (hiperventillációt) okoz, ennek következtében a légzési gázok egyensúlya felborul, ami szintén okozhat bizsergő érzést az ujjakban.

Látászavarok

Akárcsak ájuláskor, belső vérzés esetén is gyakori, hogy az érintettek különféle látászavarokat, érzéki csalódásokat tapasztalnak, elsötétül előttük a világ, vagy éppen kettős látásuk lesz. Ha ehhez egyéb idegrendszeri tünetek, például súlyos fejfájás, koordinációs zavarok, beszédproblémák is társulnak, az annak a jele, hogy a belső vérzés az agyi területen jelentkezik - ilyenkor azonnali orvosi ellátásra van szükség.

Hányinger

Önmagában a nagy fájdalom és a vérveszteség is előidézhet émelygést, hányingert, akár hányást is, főleg, ha a belső vérzés az emésztőrendszert vagy az agyat érinti.

Kívülről is látható tünetek

Belső vérzés esetén ugyan maga a vérzés nem szemmel látható, ám több olyan jel is társulhat hozzá, amely a külső szemlélő számára is észrevehető. Ezekre különösen akkor érdemes figyelni, ha a beteg nincs magánál, vagy nem tudja elmondani, hogyan érzi magát, mije, mennyire és hol fáj. A legszembetűnőbb talán a sokkhatás, ami gyors pulzussal, szapora, kapkodó légzéssel és alacsony vérnyomással jár együtt - ez akkor következik be, amikor a sebesült vérmennyiségének 10-15 százalékát veszíti el. Szembetűnő lehet az erős izzadás, amit nem indokol sem a hőmérséklet, sem a fizikai megerőltetés. Erős fájdalmak esetén az ember reflexszerűen védi a fájó területeket, előfordulhat, hogy még akkor is le kell fogni, ha nincs teljesen a tudatánál, mert védekezni próbál.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a belső vérzés a bőrön is látható zúzódásokat, véraláfutásokat okoz. Ilyen lehet például az úgynevezett Cullen-jelként ismert, köldök körül kialakuló véraláfutás, vagy a Grey-Turner jel, azaz a lágyék vérömlenyszerű elszíneződése. Ezek egyaránt hasi belső vérzésre utaló jelek. Ezen felül érdemes figyelemmel kísérő a jól látható vérzéseket is, mert a szájból, orrból, fülből vagy az intim részekből szivárgó vér is jelezheti, hogy a testen belül is vérzés alakult ki.