Kék, zöld, lila foltok a bőrön: így keletkeznek a véraláfutások

Bár a véraláfutások első pillantásra ijesztőek lehetnek, a legtöbbször ártalmatlanok, hiszen a szervezet természetes reakciói. Az orvosok zúzódásként emlegetik a bőr felszíne alatt futó erek sérülését, melynek következtében a bőr alatti szövetekbe vér szivárog az elpattant érből, emiatt kék, lila, néha egészen sötét, feketés véraláfutások keletkeznek. A Prevention portál összeállításából kiderül, hogy a véraláfutások nem ritkák, ugyanakkor ha az átlagosnál is többször vagyunk tele kék-zöld foltokkal, és látszólag semmilyen külső behatás nem indokolja ezek kialakulását, akkor érdemes utánajárni a kiváltó okoknak, mert akár komolyabb betegség is meghúzódhat a háttérben.

A nők biológiai okokból hajlamosabbak a véraláfutások kialakulására. Fotó: Getty Images

Nem mindegy, mit szedünk

A vérlemezkékre gyakorolt hatásuk miatt egyes étrend-kiegészítők növelhetik a véraláfutások kialakulásának kockázatát. Ilyen mellékhatása lehet a többi között a fokhagyma-, gyömbér-, gingko biloba-, ginzeng-, omega-3- és E-vitamin-tartalmú táplálékkiegészítőknek. Épp ezért mielőtt ilyesmit kezdenénk szedni, mindenképp tanácsos kikérni orvosunk véleményét, már csak azért is, mert ezek a kapszulák és porok akár a rendszeresen szedett gyógyszereinkkel is kölcsönhatásba léphetnek, adott esetben akár csökkentve azok hatékonyságát.

Nőknél könnyebben kialakul

Nem véletlen, hogy a hölgyeknél már egy kisebb ütés vagy egy erősebb szorítás is látható nyomot hagy a bőrön, ők ugyanis genetikailag hajlamosabbak a véraláfutásokra. A férfiak bőre vastagabb és több kollagént tartalmaz, ami óvja az ereket a külső behatásoktól. A nők vékonyabb bőre alatt hamarabb pattannak el a kisebb erek, ráadásul az ösztrogén egyfajta értágítóként is működik, így az ütések hatására több vér tud távozni az erekből, mielőtt a véralvadás beindulna. Ezért lesznek nagyobbak és látványosabbak a véraláfutások a bőrükön.

Időskorban gyakoribb

Biológiai nemünk mellett életkorunktól is függ, mennyire gyakoriak a testünkön a kék-zöld foltok. Minél idősebbek vagyunk, annál inkább számolhatunk a véraláfutások kialakulásával, 60 éves kor felett bizony észrevehetően megnő ezek száma. Ennek oka, hogy az idő előrehaladtával a bőr fokozatosan elvékonyodik, sérülékenyebbé válik, ráadásul a zsírszövet és a kollagén mennyisége jelentősen csökken, ezért az erek extra védelem nélkül maradnak. Arról nem is beszélve, hogy az érfalak is veszítenek a rugalmasságukból, azaz hamarabb elpattannak a bőr alatt.

A véralvadási zavarok velejárója

Egyes betegségek is hajlamosíthatnak a véraláfutások kialakulására, ilyen például a hemofília és a von Willebrand-szindróma, melyek fokozott vérzékenységgel járnak. Előbbi esetben egy öröklődő, X kromoszómához kötődő zavarról beszélhetünk, ami egy-egy véralvadási faktor csökkent szintjével jár együtt, míg utóbbi lehet öröklött és szerzett is, és a véralvadás folyamatában kulcsszerepet játszó von Willebrand nevű óriásmolekula rendellenes működését eredményezi. Ugyancsak fokozza a kék-zöld foltok kialakulásának kockázatát, ha valamilyen okból vérhígító gyógyszert kell szednünk, de egyes fájdalomcsillapítók (ibuprofen, aszpirin) is véralvadásgátló hatást fejtenek ki, ezért tartós szedésük esetén gyakoribbak lehetnek a zúzódások a bőrön.

Vitaminhiány jele is lehet

Mind a C-, mind a K-vitamin hiányának jelei lehetnek a látszólag megmagyarázhatatlan okok miatt kialakuló véraláfutások. A C-vitamin fontos szerepet játszik a kollagéntermelésben és a sebgyógyulásban, míg a K-vitamin a véralvadási faktorok megfelelő működéséért felel. Emellett a vashiányos vérszegénység is fokozza a zúzódások rizikóját, hiszen a szervezetnek elegendő vasra van szüksége a hemoglobin (a vörösvértestek egyik alkotóelemének) előállításához, ezért a megfelelő véralvadáshoz is elengedhetetlen ez az ásványi anyag.

Bőrbetegségek is növelhetik a rizikóját

A szteroidos krémekkel történő kezelést igénylő bőrbetegségek - például a súlyosekcémavagy pikkelysömör - esetében is az átlagosnál gyakrabban alakulhatnak ki véraláfutások az érintetteknél. Ennek oka, hogy a kortikoszteroidok hosszú távon elvékonyítják a bőrt, ezért könnyebben alakulnak ki rajta zúzódások. Nemcsak a bőrre kenhető, hanem a szájon át szedhető szteroidos készítményeknek is lehet bőrvékonyító hatása, ezeket asztma, allergia vagy egyéb gyulladásos állapotok kezelésére szokták használni.

A depresszió esetében szintén az annak kezelésére felírt gyógyszereknek lehet ilyesfajta mellékhatása. Az antidepresszánsok egyik fajtájában (szelektív szerotoninvisszavétel-gátlók, SSRI) megtalálható hatóanyagok, köztük a fluoxetin, a szertralin, a citalopram és a bupropion is kölcsönhatásba léphetnek a vérlemezkékkel, beleavatkozva ezzel a normál véralvadási folyamatokba.

Mennyi időbe telik, amíg elmúlik?

A zúzódások teljes gyógyulása akár két hétig is eltarthat, ezalatt a foltok a szivárvány több színében is pompázhatnak. A kezdetben sötétkék, lilás, feketés véraláfutás idővel zöldes, barnás, sárgás árnyalatúvá változik, ahogy a szövetekbe szivárgott vért a szervezet lebontja. Ahogy a folyamat végbemegy, a zúzódás körüli duzzanat és érzékenység is fokozatosan megszűnik. A gyógyulási folyamatot különféle gyógynövényes (például körömvirág, fekete nadálytő) krémekkel támogathatjuk, de a legjobb, ha közvetlenül a sérülés után jegeljük a beütött részt - ez összehúzza az ereket, ezáltal a vérzést is csillapítja, így kisebb eséllyel alakulnak ki nagy, csúnya véraláfutások.