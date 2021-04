9 ok, ami miatt gyorsabban verhet a szívünk

A szívverés maga az élet, testünk motorja minden egyes összehúzódással friss, oxigéndús vért pumpál a szervezet minden egyes alkotóeleméhez. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy ezt milyen gyakran teszi. A pulzus normál tartománya 60 és 100 közé esik, legideálisabb esetben percenként 72-szer dobban a szívünk, ám ez az érték egyéni tényezőktől is függ. Szapora szívverésről (orvosi nevén tachycardiáról) akkor beszélhetünk, ha a nyugalmi pulzus percenként 120 feletti értéket mutat - amennyiben ez tartósan fennáll, az nagyon nagy terhelést ró a szívre, fokozza a szívroham kockázatát, emellett pedig az agy megfelelő vérellátását is hátráltatja. Bár a szapora szívverés hallatán a legtöbben egyből a szív- és érrendszeri panaszokra gondolnak, nem mindig ez áll a háttérben, előfordul, hogy teljesen hétköznapi oka van a gyors pulzusnak.

1. Stressz

Amikor hirtelen megnő bennünk a feszültség, a szimpatikus idegrendszer és a mellékvesék stresszhormonokat - adrenalint, noradrenalint és kortizolt - szabadítanak fel a szervezetben, hogy felkészítsenek minket a ránk váró kihívásra. Ez az úgynevezett "üss vagy fuss" reakció, ami az evolúciós fejlődés maradványa, és ma már csak ritkán vesszük hasznát, hiszen a modern embert egészen másfajta stressz éri, mint eleinket, akiknek szó szerint az életük múlt azon, hogy tudnak-e elég gyorsan futni vagy keményen harcolni. A tartósan magas stressz-szintnek számos negatív hatása van a testünkre, ezért fontos, hogy megtaláljuk a nekünk való stresszoldó tevékenységet, technikát.

A stressz, alázés a kialvatlanság is okozhat szapora szívverést. Fotó: Getty Images

2. Koffein

Ha naponta több alkalommal is kávézunk, teázunk, netán energiaitalt vagy kólát fogyasztunk, akkor bizony ne csodálkozzunk, ha a szívünk gyorsabban ver a szokásosnál. Az ezekben az italokban található koffein ugyanis élénkítő hatásának köszönhetően megemeli a pulzust. Ezt általában még nem érezzük, csak az éberségünk utal arra, hogy hatott az ital. Ám ha a koffein elfogyasztása után rövid időn belül heves szívdobogást érzékelünk, akkor könnyen lehet, hogy túlzásba vittük az adagolást vagy a szervezetünk érzékenyen reagál az élénkítőszerre. A napi maximum koffeinadag, amit még biztonságosan fogyaszthatnak a felnőttek, 400 milligramm, ez 4 csésze fekete kávénak felel meg.

3. Lázas betegség

A fertőzések leküzdéséhez a szervezetnek minden tartalékát be kell vetnie, ennek érdekében a szív is nagyobb erőbedobással pumpálja a vért, ezért a megfázás, influenza és egyéb vírusfertőzések esetén magasabbra szökik a pulzusunk. Testünk így próbál felülkerekedni a kórokozókon és fenntartani a homeosztázist, vagyis a szervezet belső állapotának egyensúlyát.

4. Alváshiány

Alvás közben testünk ellazul, a pulzus lecsökken és szervezetünk a regenerációs folyamatokra összpontosítja az energiáit. Ha a nyugodt pihenés valami miatt nem tud megvalósulni, annak a többi között a szívünk is kárát látja. A tartósan fennálló alváshiány nagy terhelést ró a szív- és érrendszerre, emellett fokozza a stresszhormonok termelését is, ami még inkább megemeli a pulzust. Így könnyen ördögi körben találhatjuk magunkat: a rossz alvás miatt nyúzottan ébredünk, emiatt az első utunk a kávéfőzőhöz vezet, ám a kialvatlanság miatti stresszhormon-fröccs és a koffein együtt igencsak megterhelik a szívünket.

5. Gyógyszermellékhatás

Nem véletlen, hogy ha a szapora szívverés miatt orvoshoz fordulunk, a szakember első kérdései között szerepelni fog az is, milyen gyógyszereket szedünk rendszeresen. Meglepően sok készítmény lehetséges mellékhatásai között szerepel ugyanis az emelkedett pulzus, köztük az allergia és acsontritkuláselleni szereknek is lehet ilyen hatása, de érdemes átböngészni az étrend-kiegészítőinket is, bizonyos fogyókúrás tablettákban ugyanis koffein is van, ami ugyancsak felpörgeti a szívverést. Amennyiben beigazolódik, hogy a panaszt gyógyszermellékhatás okozza, kérjük ki orvosunk tanácsát arról, van-e másik készítmény, amelynek szedését javasolja.

6. Várandósság

Nem csak a jó hír hallatán verhet hevesebben a szívünk, a várandósság egyik kevésbé ismert velejárója, hogy a pulzus megemelkedik. Ennek oka, hogy a hormonok hatására fokozódik a vérnyomás, megnő a szervezetben keringő vér mennyisége, emiatt a szívnek jobban kell dolgoznia, hogy a vért keringetni tudja a testben. A pulzus a várandósság 6. hetében kezd emelkedni, és egészen a várandósság végéig (különböző tempóban) növekszik, így a szülés előtt a kismamák nyugalmi pulzusa akár 10-20-szal is több lehet, mint általában.

7. Szorongás

A szorongás és a pánikroham egyik kísérő tünete is lehet a szapora pulzus, utóbbi esetében e mellé hiperventilláció (gyors, kapkodó légzés), mellkasi szorításérzés és megmagyarázhatatlan félelemérzés is társul. Ez esetben is a stresszhormonok állnak a folyamat hátterében, amelyeket az agy téves jelzése után a mellékvesék nagy mennyiségben szabadítanak fel, felkészítve a testünket arra, hogy túlélő üzemmódba kapcsoljon akkor is, amikor erre valójában semmi oka sem lenne.

8. Pajzsmirigy-túlműködés

A túlműködőpajzsmirigyklasszikus tünete is lehet a szapora szívverés és az erős szívdobogásérzés. További intő jel lehet, ha fizikai aktivitás hatására hamar kifulladunk, erősen izzadunk, kézremegéssel küzdünk,alvászavarokgyötörnek és a szemeink az átlagosnál jobban kidüllednek. Ha a felsorolt tünetek közül több is igaz ránk, érdemes vérvizsgálat segítségével ellenőriztetni a pajzsmirigyhormonok szintjét a szervezetünkben, így fény derülhet a panaszok kiváltó okára.

9. Vérszegénység

Vashiányos vérszegénység esetén a szervezet nem jut elegendő oxigénhez, ami hatással van a szív- és érrendszer működésére. Ennek egyik tünete a gyors szívverés, mivel a szervezet a gyorsabb keringéssel igyekszik kompenzálni az alacsony oxigénszintet. Amennyiben a szapora pulzus mellett krónikus fáradtságot, hajhullást, gyakori fejfájást és nagyon világos, szinte fehér ínyt is tapasztalunk, ellenőriztessük a vasszintünket!