Ilyen időskor vár sokakra itthon

Az idősödő társadalom problémáinak enyhítésére, például a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára válaszul a magyar kormány a születendő gyermekek számának növelésére fordítja energiáit, ám ennél sokkal hatékonyabb eszközei is lennének - idézi a Népszava Gál Róbert Iván társadalomkutató és Medgyesi Márton közgazdász-szociológus gondolatait, akik az Eötvös Károly Intézet által szervezett szerdai konferencián beszéltek a problémáról. A magyar társadalom öregedése miatt várhatóan jelentősen nőni fognak az állam egészségügyi és gondozási kiadásai. A szakemberek szerint az erre való sikeres felkészülés nemcsak az idősgondozási, egészségügyi és nyugdíjrendszer működésének anyagi fenntarthatóságát segít megteremteni, hanem elérhetőbbé válik általa a hosszabb és egészségesebb időskor is.

A magyar társadalom öregedése miatt várhatóan jelentősen nőni fognak az állam kiadásai. Fotó: Getty Images

Kevesebbet élhetnek nyugdíjasként

Felkészülés tekintetében azonban nem állunk jól, vélekedik Gál: az emberek nyugdíjba lépés után várható hátralévő élettartama nem egyformán nőtt a nyugdíjkorhatár emelésével, így a most nyugdíjba lépők kevesebbet élhetnek nyugdíjasként, mint 10-20 éve. A szakember a hamarosan nyugdíjba lépő korosztályról úgy fogalmazott, "az idősödés sokaknak nem lesz sikertörténet", sokan ugyanis kemény, de alacsonyabb hozzáadott értékű munka után, rosszabb egészségi állapottal tudják majd csak elérni a nyugdíjkorhatárt.

Ennyit számít az iskolázottság szintjének emelése

Gál ugyanakkor jelentős változásra számít hosszabb távon, szerinte nőni fog az egészségben eltölthető évek száma, ezért lehetőség lesz a nyugdíjkorhatár emelésére is. Úgy gondolja, az olyan emberi tőkeberuházások, mint az iskolázottság szintjének emelése, segítik az egészségesebb és hosszabb élet elérését. A képzettebb emberek magasabb értéket állítanak elő, ezért többet is fizetnek be a társadalombiztosításba. Emellett egészségesebben is élnek, ami növeli a várható élettartamot és a munkaképesség idejét is.

Költségnövekedéssel kell számolni

Medgyesi Márton arról beszélt, hogy bár az öregedés üteme "rémisztő képet fest" az időskori ellátás finanszírozhatóságáról, vannak olyan tényezők, amelyek enyhítik a helyzetet: az emberek egyre egészségesebb élete miatt az időskor végére koncentrálódnak az állam egészségügyi kiadásai. Mivel azonban az ellátási technológiák fejlődnek, költségnövekedéssel kell számolni, a költségek fedezetét pedig egy jobban képzett, egészségesebb társadalom tudja előteremteni.