Hosszú Covid: roncsol, akár a Parkinson-kór vagy a stroke

Egy a közelmúltban megjelent tanulmány alapján néhány hosszú Covidban szenvedő beteg a Parkinson-kór vagy stroke által érintett pácienshez hasonló életminőségbeli romlást tapasztalt – számolt be a Deakin Egyetem eredményeiről az Independent.

Súlyos hosszútávú életminőségromlást okozhat a koronavírus. Fotó: Getty Images

Akár évekig küzdenek a mindennapi teendőkkel

A koronavírus okozta fertőzés általában viszonylag rövid, sokaknál azonban hetekig, hónapokig, sőt akár évekig elhúzódó hatások lépnek fel. A fáradtsággal, levertséggel, agyköddel, légszomjjal és egyéb tünetekkel járó jelenséget hosszú Covidnak nevezik és a mai napig vizsgálják, pontosan milyen hatással lesz még az életünkre.

A kutatók most 121 felnőttet vizsgáltak meg, akik 2020 és 2022 között fertőződtek meg, és megfeleltek a WHO által utóbb megalkotott hosszú Covid-definíciónak. Mint kiderült, a hosszú Covid drasztikusan rontott az életminőségükön: mintegy 86 százalékuk jelentős fogyatékosságot tapasztalt, sokan akár évekkel a megfertőződés után is küzdöttek a korábban természetesnek tűnő mindennapi tevékenységekkel. A hatások súlyosabbak azoknál, akik meglévő társbetegséggel élnek.