Friss adat: minden hatodik magyar hiányosan táplálkozik – Sokaknak megfizethetetlen a minden másnapi hús

A súlyos anyagi és társadalmi nélkülözés egyik fontos statisztikai mutatója, hogy egy személy megengedhet-e magának húst, halat vagy azzal egyenértékű vegetáriánus ételt minden második nap. E tekintetben tavaly az Európai Unióban az összlakosság 8,5 százaléka nem tudott megfelelő étrendet követni – írja az Economx az Eurostat, az EU statisztikai hivatala legfrissebb adataira hivatkozva. A magyar adat lényegesen meghaladja az uniós átlagot: itthon a népesség 15,5 százalékára jelent nehézséget a legalább minden másnapi húsfogyasztás.

Az uniós átlagnál jócskán több magyar számára nehézséget jelent, hogy rendszeresen fogyasszon húst. Fotó: Getty Images

Az Economx cikke szerint mindebben vélhetően közrejátszik az elmúlt időszak jelentős inflációja is az élelmiszerek terén, beleértve természetesen a húsok áremelkedését. Még súlyosabb a helyzet a szegénység által veszélyeztetett társadalmi csoportban. A nehéz anyagi helyzetben lévő magyarok 37,3 százaléka nem jut hozzá legalább minden másnap húshoz, aminél csak Szlovákia (39,8 százalék) és Bulgária (37,7) mutatója rosszabb. Eközben Cipruson még a legszegényebb rétegben is csupán az emberek 3,5 százaléka étkezik gyéren, ahogy az írországi és portugáliai adat (egyaránt 5,1 százalék) is sokkalta kedvezőbb.

Milyen gyakran kellene húst fogyasztani?

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által összeállított Okostányér táplálkozási ajánlás felnőttek számára azt javasolja, hogy minden főétkezés tartalmazzon teljes értékű fehérjét. Hetente érdemes legalább egy húsmentes napot tartani: a húst ilyenkor halakkal, tojással, tejtermékekkel, hüvelyesekkel, gabonákkal és magvakkal helyettesíthetjük. Fontos továbbá, hogy hetente – nyersen mérve – legfeljebb 500-700 gramm vöröshús kerüljön a tányérunkra, ahogy belsőséget is csupán hetente egyszer érdemes enni.







