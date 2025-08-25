Hamisított élelmiszerek: egészséget is veszélyeztethetik – így szúrhatod ki, hogy egy termék problémás

Süteményeket, édességeket, tésztaféléket, sajtokat, olívaolajakat, chipseket és szeszes italokat is gyakran hamisítanak. Ez a gyakorlat pedig nemcsak milliárdos károkat okoz, hanem az egészségünket is veszélyezteti. Erre Horváth Balázs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kommunikációs koordinátora hívta fel a figyelmet az InfoRádióban.

Nemcsak a luxuscikk, hanem bármilyen élelmiszer lehet hamis, és emiatt az egészségre is komoly kockázatot jelenthet. Fotó: Getty Images

Ezért veszélyesek a hamisított élelmiszerek

Mi van az asztalodon? címmel indított kampányt az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), hogy tudatosítsa a fogyasztókban a hamisított élelmiszerekben és italokban rejlő veszélyeket. Ezek ugyanis akár olyan anyagokat és összetevőket is tartalmazhatnak, amelyek betegségekhez vagy egészségkárosodáshoz vezethetnek. A szakértő szerint a hamisítók egyre gyakrabban és egyre több termék esetében tudják megtéveszteni a fogyasztókat – többnyire azért, mert a gyanútlan vásárlók sokszor kétes forrásból szerzik be az árukat.

A hatóságok persze igyekeznek fellépni a hamisítókkal szemben. Tavaly például összesen 29 európai országban 22 ezer tonna hamis élelmiszert és mintegy 850 ezer liter, szintén hamisított – főként alkoholos – italt foglaltak le. Ezek összértéke nagyjából százmillió euró volt.

Így szúrhatod ki, hogy egy termék hamisított

Az EUIPO néhány gyakorlati tanácsot is megfogalmazott, hogy a fogyasztók megvédhessék magukat a hamisított termékek veszélyeitől. A szakértők szerint a hamisítványok gyakran tartalmaznak kivitelezési vagy helyesírási hibákat, amelyek észrevehetőek, amennyiben gondosan megvizsgáljuk a csomagolást és a terméket.

Ha eredeti és veszélytelen termékeket szeretnénk vásárolni, akkor érdemes hivatalos kiskereskedőktől és forgalmazóktól, valamint a márkák saját, hivatalos weboldalain beszerezni a kívánt árucikkeket. A termék eredetiségének igazolásában segíthetnek továbbá a tanúsító védjegyek, vagy az olyan hitelesítő eszközök, mint a QR-kódok és a hologramok.