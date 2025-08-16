Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ezért kerülhetsz kórházba grillezés után – 6 alapszabály, amit kevesen tartanak be

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

A nyári melegben jóval gyakoribb az ételmérgezés, a nem megfelelően tárolt élelmiszerekben ugyanis ilyenkor a baktériumok könnyedén elszaporodnak.

A nyári időszakban különösen oda kell figyelni arra, hogyan tároljuk, kezeljük az élelmiszert, mert ilyenkor sokkal nagyobb eséllyel fordulhat elő ételmérgezés. Ez a kellemetlen, hányással, hasmenéssel járó állapot rendszerint 24 órán belül elmúlik, súlyosabb esetben azonban kórházi kezelésre is szükség lehet, sőt akár bele is lehet halni. A nyári grillezés tehát bár jó program, fontos azonban, hogy már az előkészületeknél odafigyeljünk az élelmiszerbiztonságra hívja fel a figyelmet Facebook oldalán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Ha ugyanis nem megfelelően kezeljük a húst grillezéskor, akkor többféle fertőzés is megtámadhat, ilyen például a szalmonella vagy az E.coli.  

Alapszabályok grillezés közben

  • Csakis megbízható, ellenőrzött helyen vásárolj húst, húskészítményt!
  • A húst csak közvetlenül a sütés előtt vedd ki a hűtőből!
  • Moss kezet gyakran, főleg a nyers hús után!
  • Használj tiszta, alaposan elmosott eszközöket!
  • Tartsd távol a rovarokat, állatokat az ételtől!
  • Alaposan süsd át a hús, húspogácsát, kolbászt! A megfelelő hőkezelés ugyanis elpusztítja az esetleges baktériumokat.

Ha mégis utolér a baj, így jelentkezik a szalmonellafertőzés...

  • hányinger, hányás;
  • hasmenés, véres széklet;
  • hasi görcsök;
  • magas, akár 40 fokos láz, hidegrázás;
  • fejfájás;
  • ha a baktérium a véráram útján eljut az ízületekbe, ízületi gyulladás is előfordulhat.

...így pedig az E.coli fertőzés

  • gyakori hasmenés;
  • ritkán láz, hasi fájdalom, véres hasmenés is jelentkezhet.

Kezeld a tüneteket!

A kezelés alapelve a kiszáradás megelőzése, fontos tehát a folyamatos folyadékpótlás. Az elektrolit pótlásban nagy szerepük lehet a patikákban kapható rehidráló szereknek: ezek lerövidíthetik a hasmenés időtartamát, segíthetnek megelőzni a szövődményeket. Ha azonban ennek ellenére nem javul a beteg állapota, mindenképp orvosi segítséget kell kérni!

gyomorrontás ételmérgezés szalmonella grillezés szalmonellózis E.coli
