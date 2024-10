Ezért nem szabad befesteni a halloween tököket

Bár a festés remek módja annak, hogy kidíszítsünk egy tököt még anélkül is, hogy vesződni kellene a faragással, ám a szakemberek mégsem javasolják – hívta fel a figyelmet a Reader’s Digest.

Nem jó ötlet festeni. Fotó: Getty Images

Az állatoknak halálos méreg

A festett tök ugyanis az állatokra komoly veszélyt jelenthet, ezért ha a szabadban tartanád a halloweeni dekorációt, semmiképp se fesd be! Egy arra járó kutya, macska, vagy épp mókus, süni könnyedén az áldozatává válhat, a tökök díszítésére használt festékek ugyanis mérgező anyagokat is tartalmazhatnak. Ha egy állat festéket eszik, az gyomor-bélrendszeri tüneteket okozhat, de akár végzetes következménye is lehet.

Egyetlen festék sem teljesen biztonságos, de az biztos, hogy egyesek veszélyesebbek, mint mások. A művész- és olajfestékekben lévő mérgező anyagok a leginkább aggályosak. Ezek ugyanis tartalmazhatnak ólmot, kadmiumot, mangánt, higanyt és más fémeket is. Éppen ezért míg kis mennyiségű olajfesték lenyelése hányást, hasmenést, letargiát és gyengeséget okozhat; nagyobb mennyiség kezeletlenül akár halálos is lehet. A nem mérgezőként megjelölt kézműves akril- és akvarellfesték, valamint a gyermekek számára készült festékek kevésbé problémásak, de még mindig okozhatnak gyomorpanaszokat a házi- és a vadon élő állatoknál.

Ha mégis szeretnéd festéssel kidekorálni a dísztököd