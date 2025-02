Etil- helyett metil-alkohol: egyre több áldozatot szed a török szeszpancsolás

A török sajtó a múlt héten még 133 metil-alkohol-mérgezés okozta halálesetről cikkezett; az akkori adatok szerint 70 halálesetet Isztambulban, 63-at pedig a fővárosban, Ankarában regisztráltak. Az Anadolu török állami hírügynökség közlése szerint eddig 50 embert helyeztek előzetes letartóztatásba az italok illegális gyártásában, csempészetében és értékesítésében való részvétel gyanújával. Emellett 445 ezer litert foglaltak le az etil-alkohol helyett ipari alkoholt, vagyis metil-alkoholt tartalmazó italokból.

Az elmúlt hetek halálesetei kapcsán vita alakult ki az alkoholos italokat árusító boltok tulajdonosai és a török kormány között. A boltosok szerint az alkoholra kivetett és a kormány által alaposan megemelt jövedéki adó nemcsak drágulást okozott a piacon, hanem az italhamisítók gyártási tevékenységét is felbátorította. A hagyományos ánizsos tömény szesz, a raki literje mintegy 35 euróért (14 ezer forint) kapható a török italboltokban, miközben a török minimálbér jelenleg 580 euró (231 ezer forint).

A metil-alkohol-mérgezés következményei

Mint az a BBC korábbi cikkében olvasható, a metil-alkohol nemcsak ízre és megjelenésre hasonlít az etil-alkoholhoz, de a fogyasztást követő kezdeti hatásai is hasonlóak. Az érintettek így eleinte általában nem is veszik észre, hogy nem megfelelő italt ittak. Ahogy aztán a máj néhány órán belül elkezdi lebontani a metil-alkoholt, melléktermékként olyan mérgező vegyületek szaporodnak fel a szervezetben, mint a formaldehid, a formiát és a hangyasav. Ezek aztán az idegeket és szerveket károsítva vaksághoz, kómához és végül halálhoz vezethetnek. A mérgezés súlyossága nagyban függ az elfogyasztott metil-alkohol mennyiségétől és az egyéni érzékenységtől is.

