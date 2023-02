"Egy vérvizsgálat mentette meg az életemet"

Fiatal rákbetegek történetét idézi fel friss cikkében a BBC Online. Egyiküknél, a 24 éves Nella Pignatellinél 18 hónapja diagnosztizáltak leukémiát. "Egy egyszerű vérvizsgálat mentette meg az életemet” - nyilatkozta Nella a brit lapnak. A fiatal lány új munkahelyen kezdett, és bár állandóan fáradtnak érezte magát, kezdetben nem tulajdonított túl nagy jelentőséget a dolognak, mondván, így csapódik le a sok stressz, amely az elmúlt időszakban érte. A fáradtság mellett rendszeresen jelentkező légszomjat pedig a hosszú COVID-nak tudta be. Akkor kezdett gyanakodni, hogy valami más okozhatja a tüneteit, amikor egymás után kétszer is vérezni kezdett az orra, és órákig nem is állt el.

Nem meglepő, hogy az általános tünetekből nem jött rá egyből, hogy komoly baj lehet. A brit Teenage Cancer Trust jótékonysági szervezet szerint a 18-24 évesek 56 százaléka nincs tisztában vele, melyek azok a tünetek, amelyek rákra figyelmeztethetnek. A BBC felsorolása alapján az e korcsoportba tartozóknak elsősorban a hirtelen megjelenő csomók, dudorok és duzzanatok, a megmagyarázhatatlan fáradtság, az anyajegyet érintő változások, a fájdalom és a jelentős súlyváltozás adhat okot gyanúra - és egy alapos kivizsgálásra.

Derült égből leukémia

Nellának szerencséje volt: időben elment a háziorvosához. A vér-, majd a csontvelővizsgálat kimutatta, hogy leukémiában – vérrákban, más néven fehérvérűségben – szenved, és mivel a diagnózis alapján a betegség akut lefolyásúnak, vagyis rendkívül gyorsnak és agresszívnek bizonyult, azonnali kemoterápiára szorult. "Sajnálom, hogy nem kértem hamarabb segítséget, mert így gyorsabban hozzájuthattam volna a szükséges kezeléshez” - összegezte a fiatal lány, hozzátéve: mindenki jól ismeri a saját testét és annak jelzéseit, ezért senki ne habozzon szakszerű segítséget kérni, ha úgy érzi, hogy valami nincs rendben vele, vagy szervezete nem úgy működik, mint korábban. Akkor sem, ha végül kiderül, hogy teljesen egyszerű és mindennapi ok áll a háttérben.

Egy kísértetiesen hasonló történet

Lauren Aneesa Angrish szintén nem tudta, milyen tünetek jelezhetnek rosszindulatú elváltozást. A sminkesként dolgozó 25 éves nő állandóan fáradt volt, rendszeresen megfázott és köhögött, ám mindezt “mozgalmas életének” tudta be: annak, hogy túlhajszolt és kimerült. Amikor kiütések jelentkeztek a bőrén, először arra gondolt, hogy az önbarnító krém lehet a ludas, ám miután a tünetek az időközben elkezdett szteroidos kezelés ellenére a korábbinál súlyosabbak lettek, és a szemhéjától kezdve a lábáig mindenhol megjelentek, arra jutott, hogy ideje elmenni az egyik kórház sürgősségi osztályára. Nellához hasonlóan nála is akut leukémiát diagnosztizáltak, ami miatt azonnali kezelésre – őssejt-transzplantációra – szorult.

Az Egyesült Királyságban évente mintegy 2400 új rákos megbetegedést diagnosztizálnak a fiatalabb korosztályok tagjainál, ez az összes újonnan felimert eset kevesebb mint egy százalékát jelenti. A Cancer Research UK előrejelzése szerint a rákos megbetegedések száma a jelenlegi évi 384 ezerről 2040-re elérheti akár az 506 ezret is, amennyiben a mostani, erőteljesen emelkedő tendencia folytatódik.

