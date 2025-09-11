Otthonából üzent rajongóinak Demjén Ferenc a balesete után

Demjén Ferenc Facebook-oldalán jelentkezett be egy videóval, melyben elárulta rajongóinak, hogy nemrég hazatérhetett a kórházból. Mint ahogy arról néhány héttel ezelőtt mi is beszámoltunk, az énekes augusztus közepén combnyaktörtést szenvedett, ami miatt műtétre és hosszabb kórházi kezelésre szorult.

"Rövid kórházi kezelésem után hazakerültem, de leginkább akkor leszek otthon, amikor veletek találkozom legközelebb, ami nem olyan sokára valószínűleg megtörténik. Nagyon-nagyon köszönöm az összes jókívánságot, aggódást és üdvözletet, amit eddig tőletek kaptam. Remélem, vissza fogom tudni adni nektek a hiányzó koncerteket is, valamint az év végi kihagyhatatlan Aréna-koncertet, ami most már a 28. alkalommal lesz. Remélem, mindenki ott lesz, remélem, senkit sem ér semmiféle házi baleset, és remélem, hogy jól fogjuk érezni magunkat" – mondta rajongóinak a videóban.