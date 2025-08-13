Súlyos sérülést szenvedett Demjén Ferenc

Demjén Ferenc otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége – tették közzé az énekes Facebook oldalán. Mint írják: felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncerteket más időpontban rendezik majd meg. A 78 éves énekes alig két hónapja még életműdíjat vehetett át.

A combnyaktörés súlyos sérülés, amely azonnali orvosi ellátást, műtétet, majd fizikoterápiát igényel. Kockázatát a csontritkulás növeli, így 65 éves kor felett gyakrabban fordul elő. Bár gyógyulása akár hónapokig is eltarthat, veszélyét főképp nem maga a törés, hanem a hozzá kapcsolódó szövődmények jelentik – áll a Cleveland Clinic leírásában.

