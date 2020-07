Betegséget jelezhet, ha dühösek vagyunk

Miért nem gyógyítható az Alzheimer-kór? A várható élettartam növekedésével egyre emelkedik az Alzheimer-kórban szenvedők száma a világon. A betegség mind nagyobb terhet ró a társadalomra, ennek ellenére nincs olyan gyógyszer, amely akár csak késleltetni is tudná a kórkép kialakulását. Lássuk, miért.

Egy stroke után például kifejezetten gyakran jelentkezhetnek hangulatingadozások, különösen akkor, ha megsérült az agynak az a része, amely az érzelmek szabályozásáért felelős - írja a webMD a témával foglalkozó cikkében. Ilyenkor gyakori a frusztráltság, a szorongás, a szomorúság és a düh is. A hangulatingadozást és a személyiség megváltozását gyakran említik azAlzheimer-kórkorai tünetei között. A beteg gyakran lesz ingerlékeny, és könnyen feldühödik, ha kikerül a komfortzónájából. Különösen akkor érdemes utánajárni a dolognak, ha mindezek mellé zavarodottság, feledékenység és beszédproblémák is társulnak.

Állhat a háttérben depresszió és cukorbetegség is

Az autisták nehezen kezelik a hirtelen változásokat, és már a legapróbb eltérés a megszokottól is dührohamot válthat ki náluk, akárcsak a hangos zajok és idegen hangok. A depressziósoknál is gyakori, hogy szinte minden és mindenki irritálja és idegesíti őket, és gyakran érzik magukat frusztráltnak látszólag minden különösebb ok nélkül, és hirtelen dühkitörések is jelentkezhetnek náluk.

A depressziósoknál is gyakori, hogy szinte minden és mindenki irritálja és idegesíti őket.

Akinek van cukorbeteg ismerőse, valószínűleg tudja, hogy amikor hirtelen leesik a vércukruk, akkor megtörténhet, hogy hirtelen dühösek vagy zavarodottak lesznek, esetleg sírva fakadnak. Ez különösen a súlyosabb cukorbetegséggel küzdőkre jellemző. Ritka, de az epilepszia egy bizonyos fajtájánál, amely csak az agy egyik felét érinti, előfordulhat, hogy a betegnek dührohamai, indokolatlan érzelemkitörései vannak.

Túlműködő pajzsmirigy okozhat dühkitöréseket

Ha a máj nem képes úgy kiszűrni a testből a méreganyagokat, ahogyan kellene, a toxinok felhalmozódhatnak, és akár az agyra is hatással lehetnek. Ennek komoly mellékhatásai lehetnek, például hangulatzavarok és ingerlékenység, illetve a személyiség megváltozása. A menopauzával együtt járó hormonális változások is komolyan hathatnak a nők hangulatára, és ebben a megterhelő időszakban gyakoriak a hangulatváltozások és az ingerlékenység is. Hasonló tünetek jelentkezhetnek azoknál, akiknek túlműködik a pajzsmirigye - náluk általában ezek mellé emésztőrendszeri tünetek, illetve a testsúly hirtelen megváltozása is párosul.

Bizonyos gyógyszerek, például a koleszterincsökkentők mellékhatása is lehet a viselkedés megváltozása, és vannak olyanok, akiknél a gyógyszer hatóanyaga agressziót, dühöt, esetleg erőszakos viselkedést válthat ki. A jó hír, hogy ha valakinél a dühkitöréseknek orvosi oka van, akkor vannak lehetőségei arra, hogy javítson az állapotán - ezzel kapcsolatban minden esetben érdemes szakember segítségét kérni.