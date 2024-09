Beteg gyerekeket evakuált a WHO a Gázai övezetből

Az Egyészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön bejelentette, hogy 97 beteget, köztük több tucat gyereket szállított át a Gázai övezetből az Egyesült Arab Emirátusokba. "Ez volt az eddigi legnagyobb kimenekítési művelet a Gázai övezetből 2023 októbere óta" - mondta a szerdai evakuálásról Richard Peeperkorn, a WHO regionális képviselője Genfben újságírók előtt. Az evakuáltak között rákbetegek, vér- és vesebetegségben szenvedők, továbbá traumás esetek is voltak - tette hozzá.

Evakuálásuk során előbb szárazföldi úton szállították őket, majd a Ramon izraeli repülőtérről légi úton utaztak tovább az Egyesült Arab Emirátusokba. "A Gázai övezetnek egészségügyi folyosókra van szüksége. Számunkra hatékonyabban szervezett folyosók szükségesek, és egy fenntartható rendszer" - mutatott rá Peeperkorn, hozzátéve, hogy több mint tízezer Gázai övezetben élő ember vár evakuálásra.

Fotó: Getty Images

Az Izrael és a Hamász palesztin fegyveres szervezet közötti konfliktus megtizedelte a Gázai övezetben működő egészségügyi rendszert. A WHO becslései szerint a korábban működő 36 kórházból mindössze 17 egészségügyi létesítmény üzemel, ezek is korlátozottan. A Gázai övezetből a betegeket korábban a rafahi határátkelőn keresztül szállították át Egyiptomba, de a határátkelőt májusban lezárták az övezet déli területei ellen indított izraeli offenzíva fokozódása miatt.

A WHO regionális vezetője arról is beszámolt, hogy a gyermekbénulás elleni kampány első szakaszában már több mint félmillió gyermeket beoltottak a Gázai övezetben. "Biztosak vagyunk abban, hogy elértük a kitűzött 90 százalékos célt" - hangsúlyozta Peeperkorn.

A WHO jelentése szerint a Gázai övezetben megsebesült palesztinok negyede, 22 500 ember olyan egész életre kiható sérüléseket szenvedett a konfliktus alatt, amelyek többéves rehabilitációt igényelnek, például végtagok elvesztése miatt. A szervezet becslése szerint a háború kezdete óta 3-4000 amputálást hajtottak végre az övezetben.