Beszédünk is jelezheti az Alzheimer-kórt

Az Alzheimer-kór degeneratív, gyógyíthatatlan idegrendszert érintő betegség, ami világszerte, így Magyarországon is egyre több embert érint. A tudomány még mindig nem tud pontos választ adni arra, hogy pontosan mi okozza ezt a betegséget, a működését azonban egyre tisztábban látják az orvosok. A korai jeleket is egyre nagyobb hatékonysággal fel tudják mérni - többek között a beszédünkben is tetten érhető. Egy újonnan kifejlesztett, mesterségesintelligencia-alapú szoftver már az érintettek beszédéből is nagy pontosságal képes megjósolni az Alzheimer-kórt, jóval az első tünetek előtt - írja a Science Alert.

A beszédünk is árulkodhat arról, hogy minket is érint a betegség. Fotó: Getty Images

A Bostoni Egyetem tudósai egy olyan algoritmust fejlesztettek ki, amely elemzi az enyhe kognitív károsodástól (MCI) szenvedők beszédmintázatát. Ehhez 166 olyan ember hangját rögzítették, akik a szellemi leépülés korai stádiumában szenvedtek. A szoftver azokat a mintázatokat kereste a hangjukban és beszédstílusukban, amely valamilyen módon a mentális hanyatláshoz köthető. Az életkort, nemet, llletve egyéb társbetegséget is figyelembe véve szűrte ki az Alzheimerhez köthető elemeket.

A szakértők szerint a szoftver az illető beszéde alapján 78,5 százalékos pontossággal megjósolhatja, fenn áll-e a veszélye annak, hogy az Alzheimer-kór hat éven belül kifejlődik. Sajnos a betegségre még nincsen ma ismert gyógymód, a korai felismerés mégis kulcsfontosságú lehet. Számos olyan terápia ismert már ugyanis, amely lassíthatja a betegség progresszióját, ezzel javítva az életminőséget, és hozzájárulva az életminőség javulásához.