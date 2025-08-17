Kiderült, melyik ország levegője a legtisztább a világon – alig 2 órányira van repülővel

Bár számos európai ország, így Luxemburg és Skandinávia nagy része is bekerült az élmezőnybe, jelenleg Észtország büszkélkedhet a világ legtisztább levegőjével – írja az Express.

Észtország fővárosa, Tallinn valódi kis ékszerdoboz. Fotó: Getty Images

A környezeti teljesítményt mérő Environmental Performance Index több tényezőt is figyelembe vett, így egyebek mellett az üvegházhatású gázok kibocsátását, a szén-dioxid mérleget, a metánszintet, a környezetvédelmi intézkedések eredményességét, az erdőterületek növelését, illetve a megújuló energiaforrások arányát is. Észtország fővárosa, Tallinn ugyanakkor nem csak levegője minősége miatt egyedülálló: 1997-ben az egész várost az UNESCO Világörökség részévé nyilvánították figyelemre méltóan megőrzött 13. századi óvárosa miatt.

A környezet védelmét és a tiszta levegőt osztályozó lista élmezőnyében egyébként több európai ország is szerepel: Luxemburg, Németország, Finnország, Egyesült Királyság, Svédország, Norvégia, Ausztria, Svájc és Dánia is.