Kiderült, melyik ország levegője a legtisztább a világon – alig 2 órányira van repülővel

Nemes-Mozer Mária
Nemes-Mozer Mária

Ha olyan úti célt keresel, ahol friss a levegő, tiszták az utcák és nincs tömeg, Észtország éppen megfelelő választás lehet. Ráadásul ebben az országban legalacsonyabb most a károsanyag-kibocsátás.

Bár számos európai ország, így Luxemburg és Skandinávia nagy része is bekerült az élmezőnybe, jelenleg Észtország büszkélkedhet a világ legtisztább levegőjével írja az Express.

Barátságos pad Tallinnban, amelyről látható az óváros.
Észtország fővárosa, Tallinn valódi kis ékszerdoboz. Fotó: Getty Images

A környezeti teljesítményt mérő Environmental Performance Index több tényezőt is figyelembe vett, így egyebek mellett az üvegházhatású gázok kibocsátását, a szén-dioxid mérleget, a metánszintet, a környezetvédelmi intézkedések eredményességét, az erdőterületek növelését, illetve a megújuló energiaforrások arányát is. Észtország fővárosa, Tallinn ugyanakkor nem csak levegője minősége miatt egyedülálló: 1997-ben az egész várost az UNESCO Világörökség részévé nyilvánították figyelemre méltóan megőrzött 13. századi óvárosa miatt.

A környezet védelmét és a tiszta levegőt osztályozó lista élmezőnyében egyébként több európai ország is szerepel: Luxemburg, Németország, Finnország, Egyesült Királyság, Svédország, Norvégia, Ausztria, Svájc és Dánia is.

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés és a fátyolfelhők mellett általában sok napsütés valószínű. Záporok, zivatarok nagyobb számban középen és keleten alakulnak ki. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék kísérheti. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Az enyhüléssel a viharok is megérkeztek, országszerte erős szél, zivatar, villámlás valószínű. Rossz hír a parlagfűallergiásoknak, hogy a megélénkülő szél rohamszerűen fokozhatja a tüneteket.

