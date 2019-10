Van, akit elálmosít a koffein

Egy csésze kávéban körülbelül 80-100 milligramm koffein található. Vannak olyanok, akik már egyetlen csészényitől felpörögnek, egyesek viszont akár több adagot is megihatnak naponta, mégis csak alig érzik a kávé hatását, de akár el is álmosodhatnak tőle.

Miért leszünk álmosabbak?

A kávé önmagában nem álmosít, de a benne lévő koffein néha hathat úgy a testre, hogy fáradtságot okoz. Ennek az egyik oka, hogy a koffein blokkolja az agyban lévő adenozinreceptorokat. Az adenozin egy olyan, az agyunkban lévő vegyi anyag, amely az alvás-ébrenlét ciklusra van hatással. Amikor ébren vagyunk, a szintje megemelkedik, amikor pedig elalszunk, akkor lecsökken. Normál esetben az adenozinmolekulák az agy speciális receptoraihoz kapcsolódnak, ami lelassítja az agyi aktivitást, hogy felkészítse az alvásra. A koffein ezt a folyamatot akadályozza.

A testünkben a koffein gyorsan felszívódik, ezért akár percek alatt érezhetjük a hatását. 45 percen belül az elfogyasztott koffein 99 százaléka felszívódik. Amikor a szervezetünk feldolgozza az összes koffeint, a hatásai is elmúlnak. Az, hogy kinek mennyi ideig marad a szervezetében a koffein, egyénenként változó. Bár az adenozinreceptorokat blokkolja, az új adenozinmolekulák termelődésére nincsen hatással. Ha elmúlik a hatása, az adenozinmolekulák újra hozzákapcsolódni a receptoraikhoz, ami hirtelen ránk törő álmosságot okozhat.

A szervezet egy idő után hozzászokhat?

Ha rendszeresen fogyasztunk kávét és más koffeintartalmú italokat, akkor a test több adenozint kezd termelni, hogy a gyakori koffeinbevitel hatásait ellensúlyozza. A hozzászokással kapcsolatban azonban nincsen egységes tudományos álláspont. Egy 2013-ban készült kisebb tanulmány szerint kialakulhat a koffeintolerancia a rendszeresen kávézóknál, de olyan tanulmány is létezik, amelynek eredményei szerint a rendszeres koffeinbevitel nincsen hatással arra, hogyan dolgozza fel a szervezet a koffeint, tehát hozzászokásról sem lehet beszélni.

Egy 2016-os tanulmány pedig azt állítja, hogy a koffein megemelheti a vércukorszintet, mivel átmenetileg csökkenti az inzulinérzékenységet. A megemelkedettvércukorszintviszont a gyakori szomjúság és vizelés mellett fejfájást, koncentrációs zavarokat és fáradtságot is okozhat. Tehát ez is egy ok lehet arra, hogy miért érzik egyesek álmosabbnak magukat, ha megisznak egy kávét.

