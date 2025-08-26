Napi egyszeri tabletta a legújabb fogyasztószer – A tesztek szerint gyorsan olvasztja a kilókat

Az orforglipron hatóanyagú gyógyszer is az úgynevezett GLP-1-recepter-agonisták közé tartozik. (A gyógyszercsoportról korábban részletesen írtunk, a tavalyi év végén pedig tovább bővült az itthon elérhető fogyasztószerek kínálata.) E hatóanyagok közös jellemzője, hogy fokozzák az inzulintermelést, továbbá több úton is csökkentik az étvágyat. Így aztán mind a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében, mind az elhízás elleni küzdelemben hatékony támogatást nyújt az alkalmazásuk. Az orforglipron abban a tekintetben színesíti a fogyást segítő szerek palettáját, hogy míg a meglévő készítmények injekciósan adhatók be, addig ez szájon át szedhető tabletta formájában érkezik.

Az Eli Lilly új fogyást segítő gyógyszere szájon át szedhető. Fotó: illusztráció, Getty Images

A tablettás fogyasztószer is hatékony lehet

Ráadásul, mint arról a Reuters hírügynökség kedden beszámolt, az előrehaladott klinikai kísérletek tanúsága alapján a gyógyszer hatékonysága is rendkívül ígéretes. Gyártója, az amerikai Eli Lilly közlése szerint ugyanis a kísérletbe bevont túlsúlyos és 2-es típusú cukorbeteg felnőttek átlagosan testsúlyuk 10,5 százalékát adták le a 72 héten át tartó kísérlet végére. Ez körülbelül 10 kilogrammot jelentett azok esetében, akik a szer legmagasabb hatóanyag-tartalmú, 36 milligrammos változatát szedték naponta egyszer. Ezzel szemben a kontrollcsoport placebót szedő tagjainál mindössze 2,2 százalékos átlagos testsúlycsökkenést mértek a kutatók. A gyógyszer legalacsonyabb, 6 milligrammos dózisával pedig 5,5 százalékos fogyást lehetett elérni.

Kenneth Custer, az Eli Lilly kardiometabolikus egészséggel foglalkozó részlegének vezetője az eredmények kapcsán hangsúlyozta, hogy a 2-es típusú cukorbetegek általában nehezebben tudnak fogyni súlyproblémák esetén, ami még inkább felértékeli a feljegyzett értékeket. Mindent egybevetve a cég az injekciós fogyasztószerek ígéretes alternatívájaként tekint az orforglipronra, amelynek a gyártása és logisztikája is lényegesen egyszerűbb. A sikeres kísérletek után az Eli Lilly immár kellő tudományos bizonyíték birtokában van ahhoz, hogy elkezdhesse a gyógyszer engedélyeztetési folyamatait a világ különböző részein.

A vércukorszint szabályozását is segíti

A súlycsökkentés mellett egyébként a szer a cukorbetegség kezelésében is hatékonynak mutatkozott. A készítményt szedő betegek háromnegyedének HbA1C-szintje 6,5 százalékra vagy az alá csökkent, jócskán felülmúlva az Amerikai Diabétesz Társaság által felnőttek számára megfogalmazott 7 százalékos ajánlást. Ezenkívül javultak olyan, a szív egészségével kapcsolatba hozható mutatóik is, mint a koleszterinszint, a trigliceridszint és a vérnyomás. Ami a mellékhatásokat illeti, magas dózisú gyógyszer szedése mellett a kísérleti alanyok 36,4 százaléka számolt be émelygésről, 23,1 százaléka hányásról, szemben a placebo esetén feljegyzett 8,4 és 3,8 százalékos aránnyal. Ezzel együtt csupán a résztvevők mintegy egytizede volt kénytelen idő előtt abbahagyni a kísérleti programot a nemkívánatos mellékhatások következtében.