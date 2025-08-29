Ételek, amelyek segíthetnek a demencia megelőzésében – az étcsokoládétól a májig

A rézben gazdag ételek napi fogyasztása segíthet a demencia megelőzésében – hívta fel Facebook-követői figyelmét az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Állításukat a News-Medical cikkére, illetve egy friss amerikai felmérés eredményeire alapozták.

Az étcsokoládé is gazdag rézben. Fotó: Getty Images

Mennyi réz segíti a mentális teljesítményt?

Az említett kutatásban több mint 2400 idősebb felnőttnél vizsgálták meg, hogy milyen összefüggés van a réz beviteli mennyisége és a szellemi teljesítmény között. A résztvevőket az átlagos rézfogyasztásuk szerint 4 csoportra osztották. A tudósok azt látták, hogy jobban teljesítettek a kognitív teszten azok, akik több rezet vittek be a szervezetükbe a mindennapi táplálékukkal.

A legtöbb – naponta legalább 1,44 milligramm – rezet fogyasztók különösen jól szerepeltek három részterületen is: a feldolgozási sebességet mérő DSST-, a verbális fluenciát mutató AFT-, valamint a késleltetett visszaidézést vizsgáló CERAD-DRT-teszten. Az is kiderült ugyanakkor, hogy nem egyenesen arányos. a a rézbevitel és a szellemi teljesítmény közötti kapcsolat. Egy bizonyos szintig (napi 1,2-1,6 milligramm) egyre jobb lett a mentális teljesítmény, ennél nagyobb mennyiségű réz viszont már nem eredményezett további javulást ezen a téren.

Rézben gazdag élelmiszerek

„A kognitív hanyatlás megelőzésében tehát segíthet a megfelelő mennyiségű rézbevitel” – emelték ki a bejegyzésben. Az amerikai egészségügyi intézet (NIH) szerint a legfontosabb természetes rézforrások közé az alábbiak sorolhatók: