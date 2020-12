Télen más ápolást igényel a bőrünk?

Elsősorban a kedvezőtlen időjárási körülmények - a hideg levegő és a szél -, valamint a fűtött, száraz levegőjű, alacsony páratartalmú helyiségekben eltöltött idő miatt bőrünk télen nagyobb igénybevételnek van kitéve, mint tavasszal vagy nyáron. A kinti és benti hőmérsékletkülönbség megviselheti szervezetünk első védelmi vonalának állapotát, és erre még az is rátesz egy lapáttal, hogy télen rétegesen és kevésbé szellősen öltözünk, így bőrünk nehezebben tud "lélegezni". Ezek a tényezők együttesen - de külön-külön is - különféle bőrproblémák kialakulásához vezethetnek. Bőrünk nedvességtartalma csökken, így az könnyen kiszárad, berepedezik, ezáltal pedig védekezőképessége is romlik. Éppen ezért ebben az évszakban különösen fontos a folyamatos - nem csak az alkalmankénti - hidratálás, és ne feledkezzünk meg a hidrolipidréteg erősítéséről sem, mert hidegben bőrünk faggyútermelése is csökken. (Ennek mértéke határozza meg bőrtípusunkat: hogy normál, száraz, zsíros vagy vegyes-e.)

Fokozott odafigyelést és másfajta rutint igényel a bőrünk télen. Fotó: Getty Images

Bőrápolás másképp: felturbózott napi rutin télen

Ahhoz, hogy bőrünk télen is ápolt és egészséges legyen, kellő odafigyelés és jól bevált, pontosan követett napi rutin szükséges. Az odafigyelés az alapoknál, vagyis a tisztálkodásnál kezdődik. Ebben az évszakban kerüljük a szárító hatású, hosszú, forró fürdőt, helyette - különösen azok, akiknek száraz a bőrük - zuhanyozzunk rövid ideig, meleg vagy langyos vízzel. Válasszunk olyan tisztálkodószereket, amelyek bőrtípusunknak és esetleges bőrproblémáinknak megfelelőek: érzékeny bőrűeknek érdemes kerülniük az illatosított, tartósítószereket tartalmazó, irritációt kiváltó termékeket. A bőr táplálására jó alternatívát jelenthetnek az egyre nagyobb választékban kapható olajos tusfürdők, amelyek már zuhanyozás közben enyhítik a feszülő érzést, hozzájárulnak a lipidréteg újjáépüléséhez, emellett puhává teszik a száraz bőrt is. Zuhanyozás után kapcsoljunk kímélő üzemmódba: ne dörzsöljük testünket a törölközővel, hanem óvatosan itassuk fel róla a nedvességet.

Mindig szánjunk időt a hidratáló testápoló készítmények használatára: ezeket a még nedves bőrre célszerű felvinni. Télen sokaknak jólesik a sűrűbb, zsírosabb készítmények, például a testvajak használata, mert ezek után tartósan megmaradhat a hidratáltság érzése, és megszűnhet a kellemetlen viszketés.

Fókuszban az arcunk és a kezünk

Télen fokozottan figyeljünk az időjárási viszontagságoknak leginkább kitett testrészeinkre: arcunkra és kezünkre, mivel a bőrszárazság okozta tünetek leginkább e területeken szembetűnőek. A kellemetlen esztétikai élményen túl - amit a kicserepesedett ajkak, vagy a kirepedezett, vérző bőr okoz - jóval komolyabb egészségügyi problémákhoz vezethet, ha a legyengült védekezőképességű, sérült bőrön át több kórokozó jut szervezetünkbe. Amint hidegebbre fordul az idő, viseljünk sálat, sapkát és kesztyűt. Kezünket - különösen azok, akik amúgy is hajlamosak a bőrszárazságra vagy az ekcémára - érdemes zsírosabb állagú krémmel naponta többször is bekenni. A kézmosáskor használt szappanokkal, fertőtlenítő hatású gélekkel, és alkoholtartalmú kézfertőtlenítő készítményekkel is érdemes csínján bánni - természetesen nem kell hanyagolni ezeket, csak ésszerűen használni -, ugyanis tovább roncsolhatják a kiszáradásra hajlamos, vagy már sérült bőrt, melynek regenerálódása így jóval tovább tarthat.

Az arcápolásnál a gondos tisztítás ugyanolyan fontos, mint bármikor máskor, télen azonban ajánlott mellőzni az alkoholtartalmú lemosókat, tonikokat, mivel ezek egyébként is szárító hatásúak. Ilyenkor használjunk inkább arctisztító tejet vagy krémes lemosókat. A vízbázisú hidratálú krémek helyett pedig - a víz hosszas szabadban tartózkodás esetén nem tud beépülni és hasznosulni - télen válasszunk táplálóbb, magasabb lipidtartalmú, fajsúlyosabb készítményeket, amelyek segítenek megkötni a bőrben lévő nedvességet. A megfelelő hidratálásra jó alternatívát jelenthetnek az urea (karbamid) tartalmú krémek. Az urea bőrünk egyik természetes hidratáló faktora. Olyan szerves anyag, ami a bőr felszíni rétegében is megtalálható, és melynek koncentrációja száraz, és nagyon száraz bőrűeknél 50 vagy akár 80 százalékkal is csökkenhet, ezért ennek pótlása különösen fontos. A bőrápoló készítmények kiválasztásakor egyetlen szempontról sosem szabad megfeledkeznünk: mindig a saját bőrtípusunknak megfelelő termékeket vásároljunk.

Télen sem feledkezhetünk meg a káros UV-sugárzással szembeni védekezésről: ennek legjobb módja, ha arcápolási rutinunkba beiktatunk valamilyen - legalább 15-ös faktorszámú - fényvédőt tartalmazó nappali krémet. Előfordulhat, hogy a hidegben kevésbé kívánjuk a folyadékot, ritkábban szomjazunk meg, mint nyáron, de a folyadékpótlás ilyenkor is ugyanolyan fontos: tudatosan igyekezzünk betartani, hogy meglegyen a napi 1,5 literes mennyiség.