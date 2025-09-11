Ezért nem tudsz lefogyni – dietetikusok árulták el a 3 leggyakoribb hibát

Hiába a szigorú kalóriaszámolás, az esti saláták vagy a heti többszöri edzés, a mérleg mégsem mozdul. Ismerős? Rengetegen tapasztalják, hogy minden igyekezetük ellenére sem tudnak tartósan lefogyni, vagy ha mégis, gyorsan visszajönnek a kilók. Dietetikusok mondják el, miért van ez így, és mik a leggyakoribb – sokszor észre sem vett – hibák. A jó hír: néhány tudatos változtatással jelentős eredmények érhetők el.
1. hiba: túl kevés kalória, túl sok stressz
Sokan esnek abba a csapdába, hogy drasztikusan lecsökkentik a napi energiabevitelt, abban bízva, hogy így gyorsabban leadják a felesleget. A szakértők szerint ez rövid távon ugyan súlyvesztéshez vezethet, ám hosszabb távon inkább visszaüt. A szervezet ugyanis vészüzemmódba kapcsol: csökkenti az alapanyagcserét, takarékoskodni kezd az energiával, és minden lehetőséget megragad, hogy raktározzon.
Gyakori, hogy valaki napi 1000-1200 kalórián él heteken keresztül, és közben még aktívan sportol is. Ezzel azonban sokat árthat, mivel ez extrém terhelést jelent a szervezetnek, ami a kortizolszint emelkedéséhez vezethet, és akadályozza a fogyást. A stresszhormonok ráadásul hosszú távon gyulladást, alvászavart, falási rohamokat is okozhatnak, ami tovább nehezíti a testsúlycsökkenést.
TIPP:
- Sokkal többet ér, ha olyan étrendet választasz, amit hosszú távon, akár élethosszig fenn tudsz tartani. Ahhoz, hogy semmiből ne szenvedjen hiányt a szervezeted, a tápanyagok helyes arányának betartására is oda kell figyelni. A kiegyensúlyozott, személyre szabott, nem túl szigorú étrend ráadásul fenntarthatóbb és egészségesebb. Ha bizonytalan vagy, kérj segítséget dietetikustól a kalóriaszükséglet meghatározásában.
- Az egészséges fogyáshoz a személyre szabott étrenden és a mozgáson alapuló életmódterápián át vezet az út – osztotta meg Dr. Vékony Blanka, a Semmelweis Egyetem tanársegédje, dietetikus. A divatdiéták és szélsőséges módszerek helyett érdemes tehát olyan rendszert kialakítani, ami beilleszthető a mindennapokba, és nem okoz állandó frusztrációt.
2. hiba: a rejtett kalóriák figyelmen kívül hagyása
A diétázók gyakran alábecsülik, mennyi kalóriát visznek be valójában – különösen akkor, ha nem főtt ételeket esznek, hanem „csak nassolnak egy kicsit” vagy „egészségesen eszegetnek”. Ha folyamatosan csipegetünk apró dolgokat – legyen az akár egy marék dió, egy-egy diabetikus keksz, egy pohárka gyümölcslé vagy egy kiskanál mogyoróvaj – az rengeteg plusz kalória. Ha pedig ez mindennapos jelenség, az óriási kalóriatöbbletet jelenthet.
TIPP:
- Érdemes néhány napig naplózni minden egyes falatot – akár applikációval, akár kézzel –, mert meglepő lehet, mennyi rejtett kalóriát viszünk be észrevétlenül.
- Egyél naponta ötször, de ennél többször nincs rá szükség, és ebbe a falatkák is beletartoznak.
- Vásárolni mindig listával és teli gyomorral menj!
- Nagyon fontos, hogy mielőtt bármit elkezdenél enni, egy pillanatra állj meg és gondold végig: valóban éhes vagy?
3. hiba: mozgásra épített „engedékenység”
„Ma edzettem, megérdemlek egy kis sütit” – ez a gondolat sokaknak ismerős lehet. A probléma az, hogy a mozgással elégetett kalóriákat könnyen túlbecsüljük, míg az utána elfogyasztott jutalmakat alábecsüljük. Egy félórás kocogás ugyanis nagyjából 200-300 kalóriát éget el, ezt pedig még egyetlen kapucsínó is túlszárnyalja. A mozgás tehát fontos része a fogyásnak és az egészséges életmódnak, de nem felmentés a túlzott kalóriabevitel alól.
TIPP:
- Az edzés utáni éhséget érdemes egy kiegyensúlyozott, fehérjedús étkezéssel csillapítani, nem pedig „megérdemelt” édességgel.