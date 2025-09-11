Ezért nem tudsz lefogyni – dietetikusok árulták el a 3 leggyakoribb hibát

Hiába a szigorú kalóriaszámolás, az esti saláták vagy a heti többszöri edzés, a mérleg mégsem mozdul. Ismerős? Rengetegen tapasztalják, hogy minden igyekezetük ellenére sem tudnak tartósan lefogyni, vagy ha mégis, gyorsan visszajönnek a kilók. Dietetikusok mondják el, miért van ez így, és mik a leggyakoribb – sokszor észre sem vett – hibák. A jó hír: néhány tudatos változtatással jelentős eredmények érhetők el.

Mindig ugyanazt mutatja? Nem feltétlenül a kitartásoddal van a baj. Fotó: Getty Images

1. hiba: túl kevés kalória, túl sok stressz

Sokan esnek abba a csapdába, hogy drasztikusan lecsökkentik a napi energiabevitelt, abban bízva, hogy így gyorsabban leadják a felesleget. A szakértők szerint ez rövid távon ugyan súlyvesztéshez vezethet, ám hosszabb távon inkább visszaüt. A szervezet ugyanis vészüzemmódba kapcsol: csökkenti az alapanyagcserét, takarékoskodni kezd az energiával, és minden lehetőséget megragad, hogy raktározzon.

Gyakori, hogy valaki napi 1000-1200 kalórián él heteken keresztül, és közben még aktívan sportol is. Ezzel azonban sokat árthat, mivel ez extrém terhelést jelent a szervezetnek, ami a kortizolszint emelkedéséhez vezethet, és akadályozza a fogyást. A stresszhormonok ráadásul hosszú távon gyulladást, alvászavart, falási rohamokat is okozhatnak, ami tovább nehezíti a testsúlycsökkenést.

TIPP:

2. hiba: a rejtett kalóriák figyelmen kívül hagyása

A diétázók gyakran alábecsülik, mennyi kalóriát visznek be valójában – különösen akkor, ha nem főtt ételeket esznek, hanem „csak nassolnak egy kicsit” vagy „egészségesen eszegetnek”. Ha folyamatosan csipegetünk apró dolgokat – legyen az akár egy marék dió, egy-egy diabetikus keksz, egy pohárka gyümölcslé vagy egy kiskanál mogyoróvaj – az rengeteg plusz kalória. Ha pedig ez mindennapos jelenség, az óriási kalóriatöbbletet jelenthet.

TIPP:

Érdemes néhány napig naplózni minden egyes falatot – akár applikációval, akár kézzel –, mert meglepő lehet, mennyi rejtett kalóriát viszünk be észrevétlenül.

Egyél naponta ötször, de ennél többször nincs rá szükség, és ebbe a falatkák is beletartoznak.

Vásárolni mindig listával és teli gyomorral menj!

Nagyon fontos, hogy mielőtt bármit elkezdenél enni, egy pillanatra állj meg és gondold végig: valóban éhes vagy?

3. hiba: mozgásra épített „engedékenység”

„Ma edzettem, megérdemlek egy kis sütit” – ez a gondolat sokaknak ismerős lehet. A probléma az, hogy a mozgással elégetett kalóriákat könnyen túlbecsüljük, míg az utána elfogyasztott jutalmakat alábecsüljük. Egy félórás kocogás ugyanis nagyjából 200-300 kalóriát éget el, ezt pedig még egyetlen kapucsínó is túlszárnyalja. A mozgás tehát fontos része a fogyásnak és az egészséges életmódnak, de nem felmentés a túlzott kalóriabevitel alól.

TIPP: