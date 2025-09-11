Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+16° +24°
Hidegfront

Ezért nem tudsz lefogyni – dietetikusok árulták el a 3 leggyakoribb hibát

N.M.M.
Szerző N.M.M.

A legtöbben nem azért nem fogynak, mert lusták vagy gyengék lennének, hanem mert néhány alapvető dolgot nem tudnak a saját testükről, az anyagcseréjükről, vagy az ételek valós kalóriatartalmáról.

Hiába a szigorú kalóriaszámolás, az esti saláták vagy a heti többszöri edzés, a mérleg mégsem mozdul. Ismerős? Rengetegen tapasztalják, hogy minden igyekezetük ellenére sem tudnak tartósan lefogyni, vagy ha mégis, gyorsan visszajönnek a kilók. Dietetikusok mondják el, miért van ez így, és mik a leggyakoribb – sokszor észre sem vett – hibák. A jó hír: néhány tudatos változtatással jelentős eredmények érhetők el.

Nő rááll a mérlegre.
Mindig ugyanazt mutatja? Nem feltétlenül a kitartásoddal van a baj. Fotó: Getty Images

1. hiba: túl kevés kalória, túl sok stressz

Sokan esnek abba a csapdába, hogy drasztikusan lecsökkentik a napi energiabevitelt, abban bízva, hogy így gyorsabban leadják a felesleget. A szakértők szerint ez rövid távon ugyan súlyvesztéshez vezethet, ám hosszabb távon inkább visszaüt. A szervezet ugyanis vészüzemmódba kapcsol: csökkenti az alapanyagcserét, takarékoskodni kezd az energiával, és minden lehetőséget megragad, hogy raktározzon.

Gyakori, hogy valaki napi 1000-1200 kalórián él heteken keresztül, és közben még aktívan sportol is. Ezzel azonban sokat árthat, mivel ez extrém terhelést jelent a szervezetnek, ami a kortizolszint emelkedéséhez vezethet, és akadályozza a fogyást. A stresszhormonok ráadásul hosszú távon gyulladást, alvászavart, falási rohamokat is okozhatnak, ami tovább nehezíti a testsúlycsökkenést.

TIPP:

2. hiba: a rejtett kalóriák figyelmen kívül hagyása

A diétázók gyakran alábecsülik, mennyi kalóriát visznek be valójában – különösen akkor, ha nem főtt ételeket esznek, hanem „csak nassolnak egy kicsit” vagy „egészségesen eszegetnek”. Ha folyamatosan csipegetünk apró dolgokat – legyen az akár egy marék dió, egy-egy diabetikus keksz, egy pohárka gyümölcslé vagy egy kiskanál mogyoróvaj – az rengeteg plusz kalória. Ha pedig ez mindennapos jelenség, az óriási kalóriatöbbletet jelenthet.

Ez is érdekelhet

TIPP:

  • Érdemes néhány napig naplózni minden egyes falatot – akár applikációval, akár kézzel –, mert meglepő lehet, mennyi rejtett kalóriát viszünk be észrevétlenül.
  • Egyél naponta ötször, de ennél többször nincs rá szükség, és ebbe a falatkák is beletartoznak. 
  • Vásárolni mindig listával és teli gyomorral menj!
  • Nagyon fontos, hogy mielőtt bármit elkezdenél enni, egy pillanatra állj meg és gondold végig: valóban éhes vagy? 

3. hiba: mozgásra épített „engedékenység”

„Ma edzettem, megérdemlek egy kis sütit” – ez a gondolat sokaknak ismerős lehet. A probléma az, hogy a mozgással elégetett kalóriákat könnyen túlbecsüljük, míg az utána elfogyasztott jutalmakat alábecsüljük. Egy félórás kocogás ugyanis nagyjából 200-300 kalóriát éget el, ezt pedig még egyetlen kapucsínó is túlszárnyalja. A mozgás tehát fontos része a fogyásnak és az egészséges életmódnak, de nem felmentés a túlzott kalóriabevitel alól.

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

TIPP: 

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

diéta testmozgás edzés fogyás fogyókúra a fogyókúra hibái

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +24 °C
Minimum: +16 °C

Nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén is felszakadozik, csökken a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő valószínű. A Tiszántúlon ugyanakkor sok felhőre számíthatunk, ott legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. A Tisza mentén, Tiszántúlon többfelé várható eső, zápor, emellett délnyugaton fordulhatnak elő elszórtan záporok. Az említett országrészekben egy-egy zivatar is kialakulhat. A Tiszántúlon helyenként megerősödik a délnyugati szél, másutt a nyugati, északnyugati szél élénkül meg, majd estére mindenütt mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között valószínű. Késő estére 15, 21 fokig hűl le a levegő. Míg az északi országrészben kellemes, napos időben lehet részünk, délen óriási viharok várhatók.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra