Mire jó a méhpempő?

Először is tisztázzuk, miről is beszélünk pontosan: a méhpempő a fiatal dolgozó méhek garatmirigy váladéka, elsősorban a méhek táplálására szolgál. Színe fehéres, pici gyöngyházfénnyel, állaga zselés. Sokan azt gondolják - a mézre asszociálva -, hogy a méhpempő édes, de éppen ellenkezőleg, erősen savanyú. Élete első három napjában a méhkaptár összes lakója méhpempővel táplálkozik, de utána kizárólag a királynő eledele. Mivel a méhkirálynő kivételes adottságokkal rendelkezik a többi méhhez képest (mérete, életkora, szaporodó képessége), kutatók vizsgálni kezdték a méhpempőt, és arra jutottak, hogy fogyasztása az emberi testre is jótékonyan hat. Az alábbiakban a legfontosabb, tudományosan is igazolt eredményeket szedtük össze.

A méhpempő hatóanyagai Jelenlegi tudásunk szerint ez az egyetlen olyan természetes anyag, amely 150-nél is több biológiailag aktív összetevőt tartalmaz. Nagyjából kétharmada víz, de jelentős a fehérjetartalma is. Ezenkívül vitaminok, zsírsavak, cukrok, ásványi anyagok, aminosavak, enzimek, pro-hormonok találhatók benne. Tudósok azt állapították meg, hogy különleges összetételének köszönhetően a méhpempőből saját céljainak megfelelő hormonokat képes előállítani az emberi szervezet: például ha kell, progeszteront, ha kell, inzulint termel a hatására.

Növeli a teljesítőképességet

Általános tapasztalatok alapján a méhpempő növeli az energiaszintet, segít leküzdeni a krónikus fáradtságot. Ezáltal hozzájárul, hogy lendületesebben küzdjünk meg a hétköznapok kihívásaival, továbbá jobb teljesítményt nyújtsunk sportoláskor.

A méhpempő 150-nél is több biológiailag aktív összetevőt tartalmaz. Fotó: Getty Images

Ha szervezetünk nem tud kellő melatonint, vagyis alváshormont termelni, akkor felborulhat az alvásciklusunk, és nem tudjuk kipihenni magunkat. A méhpempő pro-hormon tartalma hozzájárul ahhoz, hogy helyrebillenjen testünk természetes melatonintermelése, és így biztosítsa a nyugodt álmokat.

A méhpempő méregteleníti és regenerálja a sejteket, ezen túl pozitív hatással van a hasnyálmirigyben található, az inzulin termelésért felelős Langerhans-szigetek felépülésére is. Így fogyasztása cukorbetegeknek, inzulinrezisztenciában szenvedőknek is ajánlott.

Védelem a fertőzések ellen

A méhpempő fontos forrása a 10-HDA (10-hidroxi-2-decenoic sav) savnak, ami egy antibakteriális, gombaölő és vírusölő hatóanyag. Belsőleg erősíti a szervezet ellenállóképességét a betegségekkel, kórokozókkal szemben, és támogatja a káros szabadgyökök megkötését.

Mivel a méhpempő arra ösztönzi a szervezetet, hogy magától pótolja az éppen szükséges hormonokat, ezáltal a termékenységre is jótékonyan hat. De nem csak meddőség, hanem különböző menstruációs zavarok esetén is ajánlják a kúraszerű fogyasztását.

A méhpempő egyik fontos hatóanya az acetilkolin, amely a központi idegrendszer ingerületátvivő anyaga, és számos agyi funkcióban van szerepe. Éppen ezért a méhpempő fogyasztása növeli a koncentrációképességet, javítja a memóriát. Továbbá Alzheimer-kóros betegeknél megfigyelték, hogy képes megállítani a központi idegrendszerben végbemenő degeneratív folyamatokat.

Kínzó ízületi gyulladás, porckopás vagy artritisz esetén is jó szolgálatot tehet a méhpempő, mivel képes a mellékvesét arra serkenteni, hogy több gyulladásgátló kortizol hormont termeljen. Nemcsak lassítja az állapot romlását, de elősegíti a regenerációt is.