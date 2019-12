Így készítsünk fürdősót!

Melyik fürdőt válasszuk? Magyarországot nyugodtan nevezhetjük a gyógyvizek hazájának is, hiszen világviszonylatban is kiemelkedő a termálvízkészlete: számos kisebb-nagyobb gyógyfürdő található itthon, melyeket mindenképpen érdemes kipróbálni. Hova érdemes ellátogatni?

Relaxáló fürdősókat otthon is készíthetünk

A sónak - legyen szó akár kősóról, akár tengeri sóról -szépíti, a bőrünket, ellazítja az izmokat is. Az arra érzékenyeknél azonban irritációt válthat ki, és száríthatja is a bőrt, ezért a fürdősó használata után mindenképpen zuhanyozzunk le, és a testápoló krém használatáról se feledkezzünk el.Nem elengedhetetlenül szükséges, de a fürdősó relaxáló, gyógyító hatását jelentősen növelheti, ha valamilyen illóolajat is hozzákeverünk. Ahasználhatunk rózsát, levendulát, ylang ylangot, gerániumot.a koncentrálást segíti például a citrom, a narancs, a grapefruit, a bergamott. Ha, akkor a borsmenta vagy az eukaliptusz is jó választás lehet, mert ezek segítenek feloldani a letapadt váladékot, kitisztítják a légutakat is.A fürdősóba(fertőtlenít, méregtelenít, szagtalanít, emellett pedig lágyítja is a vizet), gyógyiszapot is. Ez utóbbiak jót tehetnek a fáradt ízületeknek, de azoknak is érdemes kipróbálni ezeket, akik valamilyen bőrbetegségben szenvednek, például gyulladt pattanásokkal küzdenek.Azezt tetszés szerint variálhatjuk különböző illóolajokkal vagy akár olajkeverékkel is. Egy nagyobb tálban keverjünk össze 6 rész durvára őrölt tengeri vagy kősót, 3 rész Epsom sót , 1 rész szódabikarbónát, illetve gyógyiszapot. Tegyünk hozzá 5-10 cseppet a kedvenc illóolajunkból, majd alaposan keverjük össze. Tegyük egy jól zárható üvegbe, és tartsuk sötét helyen. Fürdéskor tegyünk néhány evőkanálnyit a meleg vízbe, majd kavargatva oldjuk fel a fürdősót. Legalább húsz percig élvezzük a meleg, sós víz megnyugtató hatását.