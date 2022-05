Levendula: készítsünk belőle desszertet

A levendula gyógyító erejét már a kolostori gyógyászat idején is ismerték. A modern gasztronómia is előszeretettel használja, hiszen aromás ízével még egy egyszerű fogást is megbolondíthatunk. A levendulás receptek kitűnő alapot adnak más, aromás vadfűszerek felhasználásához is, így e receptekben a levendula bármilyen hazánkban vadon is előforduló vadfűszerrel (kakukkfű, cickafark, stb.) helyettesíthető.

Levendulás cukor

Könnyen készíthetünk levendulás cukrot is: a frissen szedett virágokat cukorba tesszük (ez lehet gyümölcscukor, kristálycukor, porcukor, szőlőcukor is, kinek mi tetszik), és jól lezárjuk. Néhány hét múlva a cukor rózsaszínűvé válik, kisebb-nagyobb kristályokba áll össze - ezeket felhasználás előtt mozsárban könnyedén összetörhetjük. Minél tovább áll, annál finomabb. Felhasználhatjuk úgy, mint a levendulás mézet, de használhatjuk a konyhában süteményekhez, kekszekhez, gyümölcssalátákhoz.

Levendulás keksz

Hozzávalók: 32 dkg liszt, 25 dkg margarin, 8 dkg porcukor, reszelt citromhéj, egy fél sütőpor, 1 tojás, 1 evőkanál aszalt gyümölcs egészen apróra vágva (meggy, mazsola, áfonya, stb.), 2 kiskanál szárított levendulavirág. A hozzávalókat összekeverjük, folpackba csomagoljuk, éjjelre a hűtőbe tesszük. Reggel 3 rúddá gyúrjuk, 1 cm vastag szeleteket vágunk és világosra sütjük. Levendulás porcukorral meghintve jól záródó fémdobozban tároljuk.

A megszokott, kedvelt kevert tésztás receptünket is feldobhatjuk levendulával: keverjünk a tésztához egy evőkanál szárított, morzsolt virágot, és így dolgozzunk tovább a tésztával.

Levendulás limonádé

A levendulás limonádé is könnyedén elkészíthető és kellemesen felüdít: ízlés szerint édesített vizet forralunk, friss levendulavirágot dobunk bele és pár percig lefedve állni hagyjuk (ekkor már nem forraljuk). Citrommal, borsmentával, citromfűvel variálhatjuk. Behűtve kínáljuk.

Levendulás jégkocka

Előbbi mellé adhatunk levendulás jégkockát, ami nagyon dekoratív, különlegesen szép. A jégkocka úgy készül, hogy a tartóba apróra tépkedett virágokat teszünk, ráöntjük a vizet és így fagyasztjuk.

Levendulás narancsdzsem

A levendula nagyon jól illik a narancshoz, citromhoz, sárgabarackhoz. Igazán különleges dzsemeket készíthetünk ezekből a gyümölcsökből szárított levendulavirággal ízesítve.

A narancslekvárhoz: 1,5 kg narancsot és 2 citromot alaposan megmosunk, meghámozunk - vigyázva, hogy a fehér rész ne kerüljön bele -, apróra vágjuk, levüket kipréseljük, vagy a gyümölcsöket centrifugán átnyomjuk. A héjas léhez 2,5 dl vizet adunk, és éjszakára a hűtőbe tesszük. Másnap kis lángon főzzük 1 órán keresztül, majd kb. 50 dkg cukrot és egy evőkanálnyi szárított levendulavirágot (a mennyiség tetszőleges, de vigyázzunk, a túl sok virágtól szappanízű és keserű lehet a lekvár) adunk hozzá, és lassú tűzön lekvársűrűségűre főzzük, vagy ha nincs időnk sokáig főzni, a dzsemfixszel elkevert cukorral felforraljuk. Kis üvegbe töltve szárazgőzbe tesszük. Két nap alatt átveszi a levendula ízét a lekvár, onnantól kezdve fogyasztható.