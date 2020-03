Így szépüljünk zabbal!

A zab az egyik legnépszerűbb gabonaféle, fogyaszthatjuk reggelente kásaként, süthetünk belőle süteményt is. Rendszeres fogyasztása jótékonyan hat a magas koleszterinszintre, és az emésztésünket is rendbe teszi. Azonban külsőleg is ajánlott alkalmazni!

A zabban ugyanis számos olyan vitamin és ásványi anyag van, amelyek a bőrünknek, a hajunknak is jót tesznek, emellett pedig gyulladáscsökkentő és antioxidáns, öregedést lassító hatásai is vannak. Ezek a tulajdonságai számos szépészeti probléma kezelésére alkalmassá teszik. Ráadásul könnyen elérhető és olcsó (egy kiló zabpelyhet néhány száz forintért beszerezhetünk), úgyhogy érdemes otthon kísérletezni néhány zabbal készült kozmetikummal.

Pattanások ellen például azért érdemes zabból készült arcradírt vagy arcpakolást alkalmazni, mert nemcsak gyulladáscsökkentő és nyugtató hatású, de segít eltávolítani, illetve felszívni a felesleges zsiradékot, ami eltömíti a pórusokat. Segítségével megszabadulhatunk az elhalt hámsejtektől (ezek fakóvá és durva tapintásúvá teszik a bőrt), és a bőr természetes pH-értékét is segítenek helyreállítani.

Egyszerű arcradírhoz keverjünk össze 1 evőkanál finomra darált zabpelyhet, egy evőkanál mézet, fél evőkanál citromlevet és néhány csepp teafaolajat. Kenjük fel az érintett területre, masszírozzuk be óvatos, körkörös mozdulatokkal, majd öt perc hatóidő után alaposan öblítsük le langyos vízzel.



Az ekcémára, bőrszárazságra hajlamosaknak különösen ajánlott a zabos fürdő, mert nyugtatja és ápolja a bőrt, csökkenti a gyulladást és a viszketést. Keverjünk el fél csésze zabpelyhet egy fél csésze meleg vízben, hagyjuk állni öt percig, majd keverjünk bele egy evőkanál mézet és két evőkanál joghurtot is. Kenjük fel az érintett, viszkető területre, majd hagyjuk rajta 20-25 percig. Egy nedves, puha kendővel óvatosan töröljük le, ezután alaposan öblítsük le. Hetente 2-3 alkalommal is megismételhetjük!

A gyulladáscsökkentő hatásokat napégés esetén is kihasználhatjuk: 2 csésze zablisztet (ezt magunk is "megőrölhetjük" otthon zabpehelyből, például kávédaráló segítségével) keverjünk el annyi vízzel, hogy jól kenhető pasztát kapjunk. Egyenletesen vigyük fel az érintett bőrfelületre, hagyjuk hatni 15 percig, majd langyos vízzel öblítsük le.

Gyors kézszépítő pakoláshoz keverjünk össze két evőkanál finomra őrölt zabpelyhet, fél teáskanál mézet és annyi olívaolajat, hogy jól kenhető pasztát kapjunk. Alaposan dörzsöljük át ezzel a kezeinket, majd hagyjuk hatni a keveréket 15 percig. Utána langyos vízzel mossuk le a maradékot. Ha nagyobb mennyiséget csinálunk, az egész testünket leradírozhatjuk vele - ebben az esetben méz helyett használjunk natúr joghurtot.



A zablisztet száraz samponként is használhatjuk két hajmosás között, különösen akkor érdemes kipróbálni, ha a nagy melegben könnyebben zsírosodik a hajunk. A zabliszt ugyanis felszívja a felesleges zsiradékot és felfrissíti a hajat. 1 csésze zablisztet keverjünk össze fél csésze szódabikarbónával, a keveréket tegyük egy kiürült hintőporos dobozba, majd igény szerint szórjuk be vele a hajtöveket. Nagyon alaposan keféljük ki a hajat!