Így fürödjünk, hogy egészségesek legyünk

Mutatjuk a legjobb alapanyagokat, amelyek számos problémánkra megoldást nyújthatnak a fürdővízbe keverve.

Levendulaolaj, tea

Ha levendulaolajat cseppentünk a vizünkbe, az segít ellazulni - fizikailag és érzelmileg is. Jót tesz napégés, migrén, álmatlanság, aknék, rovarcsípés,ekcémaés stressz esetén is. A levendula ugyanis egy természetes antidepresszáns, valamint fájdalomcsillapító és sebgyógyító is - az olajából 6-8 cseppet adjunk a fürdővizünkhöz. A kedvenc zöld vagy fekete teánkat nem csak inni érdemes, a bennük lévő értékes hatóanyagok ugyanis a bőrön keresztül gyorsabban felszívódnak. Ha 6 teafiltert teszünk egy kád vízbe, az segít késleltetni a bőrsejtek öregedését, méregtelenít, gyorsítja a sebgyógyulást és erősíti az immunrendszert is.

Ekcéma esetén kókuszolajjal, megfázva pedig gyömbérrel érdemes fürdeni. Fotó: iStock

Keserűsó, zabpehely

A keserűsós fürdőt a népi gyógyászat régóta ajánlja ízületi fájdalmakra és izomfájdalmakra, de nemcsak ezekre használható: artritisz, álmatlanság, napégés, zúzódások, lábdagadás kezelésére is bevethető. 1-2 csészényit keverjünk belőle egy kád vízbe. Ha bőrünk száraz és viszket, akkor érdemes segítségül hívni a zabpelyhet, amely segít megerősíteni a bőr természetes védőrétegét, emellett tisztítja a bőrt és gyulladáscsökkentő hatása is van. Egy csésze zabpelyhet tegyünk egy zokniba vagy harisnyába, és erre engedjük a fürdővízünket.

Kókuszolaj, rózsa

A kókuszolaj számos előnyös hatással bír, például hatékonyan hidratálja és nyugtatja a bőrt. Negyed csészényit keverjünk a fürdővizünkbe, az ekcéma tüneteit is segíthet enyhíteni. Ha pedig rózsacsokrot kapunk valakitől, és már kicsit fonnyadt, mindenképpen tépkedjük le a virág szirmait, mielőtt kidobnánk. Szórjuk őket a fürdővizünkbe, így ugyanis hidratáltabbá, puhábbá és fényesebbé válhat a bőrünk, a rózsaillat pedig stresszoldó hatású.

Gyömbér, szódabikarbóna

Ha megfáztunk, a gyömbérgyökérből nemcsak teát főzhetünk a tüneteink enyhítésére, hanem a fürdővizünkbe is tehetünk belőle. Fél csésze felkarikázott gyömbért adjunk egy kád vízhez, így élénkíthetjük a keringést és erősíthetjük az immunrendszert. A gyömbéres fürdő másnaposság esetén is jót tesz, mert segít a méregtelenítésben, emellett serkenti az anyagcserét is. Ha méregteleníteni szeretnénk, akkor a szódabikarbónás fürdő is jó ötlet, de a gombás fertőzéseket, az ekcémát és a pikkelysömört is kezelhetjük vele. Körülbelül egy csészényit adjunk egy kád vízhez.

Méz, tej, kávé

Ha egy csésze mézet csorgatunk egy kád meleg vízbe és ebben fürdünk, az segít hidratálni a bőrt, emellett pedig sejtvédő, antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatása is van. A tejes fürdő is jó ötlet, különösen akkor, ha száraz a bőrünk. A tejsav ugyanis segít gyengéden hámlasztani, zsírtartalma pedig hidratál, napégés esetén pedig gyorsítja a regenerálódást. Két nagy pohárral adjunk egy kád vízhez. Ha pedig egy igazán vérpezsdítő, keringést élénkítő fürdőre vágyunk, amitől a bőrünk is feszesebb lesz, akkor öntsünk a fürdővizünkhöz négy csésze presszókávét.

