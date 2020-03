Ha fáj a műfogsor: így kezelje otthon

Milyen a jó műfogsor? Fogpótlás azért készül, hogy a foghiányos páciens újra haraphasson és rághasson, hogy szája, mosolya megint szép legyen, és tisztán tudjon beszélni. A jó fogsor mindezt megoldja, de leginkább akkor jó, ha szép! Legalábbis a páciensek szerint... Kattintson!

A műfogsor okozta fájdalom néhány házi praktikával is orvosolható

Az otthoni módszerek közül az egyik legegyszerűbben alkalmazható a, melynek baktériumellenes hatásai is vannak, de csökkenti az íny duzzanatát és fájdalmát, valamint a szájszárazság miatt kialakuló afták és kellemetlen szájszag esélyét is. Keverjünk el egy teáskanál sót egy pohár langyos vízben, majd öblögessünk ezzel naponta két alkalommal. szegfűszeget régóta a fogbántalmak egyik leghatékonyabb ellenszerének tartják, a benne található eugenolnak köszönhetőenhatása is van. Őröljünk meg néhány szem egész szegfűszeget, annyit, hogy nagyjából fél teáskanálnyi port kapjunk. Ezt keverjük össze annyi olívaoljjal, hogy jól kenhető pasztát kapjunk. Kenjük fel az íny azon területeire, amelyek a legjobban fájnak, majd öt perc múlva alaposan öblítsük ki a szánkat langyos vízzel. Hasonló hatásokkal rendelkezik a kurkuma is, így az őrölt kurkumát is alkalmazhatjuk ugyanúgy, mint az őrölt szegfűszeget. Ezeket a fűszeres "pakolásokat" naponta kétszer is alkalmazhatjuk. fekete teában található, emellett pedig a kórokozók szaporodását is meggátolják. Készítsünk egyszerű, erős fekete teát, hűtsük ki, majd öblögessünk ezzel naponta legalább kétszer. A teafiltert se dobjuk ki! Kihűlés után tegyük az érintett ínyterületre, hagyjuk hatni 10 percig, majd öblítsük ki a szánkat langyos vízzel. A zsálya frissítő, gyulladásgátló és fájdalomcsillapító hatású, így az erősebb zsályateával való öblögetés is jótékony hatású lehet. Arra azonban ügyeljünk, hogy a zsályának szárító hatásai is lehetnek.A keleti országokban a fogászati problémák ellen az egyik legnépszerűbb házi szer a füge . Tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, ezeknek köszönhetően. Vágjunk ketté egy friss fügét, majd a gyümölcshúst tegyük az ínyre. Tartsuk rajta legalább 10 percig, majd öblítsük ki a szánkat langyos vízzel.