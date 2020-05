Gyógynövények, melyek jók pajzsmirigyzavarra

Vizi peszérce

A vizi peszérce igen hatásos segítségnek bizonyul pajzsmirigy-túlműködés esetén, hiszen befolyásolja mind a jódanyagcserét, mind pedig a mirigy hormontermelődését. A gyógynövény értékes összetevőinek (flavonoidok, kávésav-származék) köszönhetően nem csupán a betegségre hat, hanem annak tüneteit, például erős, szapora szívdobogást, nyugtalanságot, fokozott izzadást is mérsékli.

A nőgyógyászatban is használják, ugyanis pozitív hatást gyakorol a menstruációs ciklusra, csökkenti az emlőfájdalmat. Fontos, hogy terhesség során, illetve pajzsmirigy-megnagyobbodás esetén nem alkalmazható (ráadásul túladagolása esetén megnöveli a strúma kialakulásának esélyét).

Hólyagmoszat

Az alginsavban bővelkedő hólyagmoszat jelentős jódtartalmánál fogva mérsékli a jódhiány okozta pajzsmirigy-alulműködést és a hozzá társuló golyvát. Ezen kívül értékes vitaminokkal és ásványi anyagokkal látja el a szervezetet, ráadásul anyagcsere-serkentő hatásánál fogva segít megszabadulni a túlsúlytól is. Érdekesség, hogy Japánban igen alacsony a pajzsmirigy-alulműködés előfordulása, és ezt ennek a moszatnak a rendszeres fogyasztásával magyarázzák.

Fontos, hogy feltárjuk, valóban jódhiány okozza-e a panaszait, ugyanis ha nem, akkor jódtöbblet miatt árthat az egészségének- figyelmeztet a szakértő.

Szúrós gyöngyajak

A szúrós gyöngyajak igen hatásosan veszi fel a harcot a pajzsmirigy-túlműködéssel szemben, ráadásul szíverősítőként nem csak a hormonzavar okozta szívritmuszavart hivatott megelőzni, de csökkenti is a már kialakult panaszokat. Emellett természetes nyugtató hatással is bír, így segít elcsendesíteni az elmét - mondja a szakértő. Az ókori Kínában igen kedvelt gyógynövény volt, mivel úgy tartották, rendszeres fogyasztásával meghosszabbítja az életet. A szúrós gyöngyajak teakánt és kapszulaként is fogyasztható.

A zsázsát is alkalmazhatjuk pajzsmirigybetegség esetén

Zsázsa

A káposztafélék családjába tartózó, glükotropeolinban bővelkedő zsázsa enyhén csípős ízű (tormára, mustárra hasonlít), így azok is előszeretettel fogyasztják, akik nem rajonganak különösebben a gyógynövényekért. Igen széleskörű gyógyhatással rendelkezik, ugyanis amellett, hogy népszerű afrodiziákum, erősíti a szívet és az immunrendszert, fitoncid tartalmánál fogva baktériumölő, valamint értágító és alvadásgátló hatással is rendelkezik. Mindemellett a pajzsmirigyzavarokra is gyógyírként szolgál, mivel jódban és szelénben is bővelkedik.

Bár kapszulaként is beszerezhető, csíráját is sokféleképpen fel lehet használni, pl. salátákhoz, köretekhez, illetve magában fogyasztva.

Indiai csalán

Így jelzi a pajzsmirigy, hogy baj van A pajzsmirigybetegség elsősorban a nőket érinti, akár meddőséget is okozhat. Mik a tünetei? A belgyógyász mond el minden lényeges információt.

A pajzsmirigy-alulműködés gyakori tünete a normál étvágy melletti hízás, mely azanyagcserefolyamatok lassulása okoz. A Délkelet-Ázsiából származó indiai csalán ezt hivatott felpörgetni - így a fogyásban is segít-, ráadásul hozzájárul apajzsmirigyhormonok termelődéséhez is. Az indiai orvoslásban már évszázadok óta fontos szerepet tölt be, ám Magyarországon csupán az utóbbi években figyeltek fel pozitív hatásaira. Fontos tudni, hogy egyeseknél túlzott aluszékonyságot okozhat!

Fontos! A pajzsmirigyzavarok kezelésének elsődlegesen alkalmazott terápiás módszere a gyógyszeres kezelés, agyógynövényekkiegészítésként szolgálnak!

Még mielőtt bármilyen gyógynövényhez nyúlna, érdemes szakember javaslatát kikérni adagolásukat illetően!

Forrás: Budai Endokrinközpont