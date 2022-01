Így használjuk a sót megfázás, nátha esetén

Náthára is, allergiára is

Sószoba otthon

A sós levegő belélegzése. Az akut tünetek megszűnése után a téli időszakban a gyakori náthás, meghűléses panaszok mellett az orrüreg-, vagy alsólégúti gyulladások kezelésében is javasolható, nyáron a szénanáthás tüneteket segíthet enyhíteni - magyarázza dr. Augusztinovicz Mónika fül-orr-gégész. A sós levegő stimulálja a légutak védekező reakcióját, oldja a nyálkát, elősegíti a gyulladás megszűnését és erősíti a fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet. Mindehhez azonban az is fontos, hogy a mesterséges sóbarlangokban ún. sógenerátor segítse a száraz hatóanyag levegőbe jutását. Ez biztosítja ugyanis a hatékony kezelést, azt, hogy a mikroszemcsés só a légjáratok minden részébe eljusson.Akut panaszok esetén a közösség kerülése javasolt, így a kórokozók terjesztésének veszélye miatt a sóbarlangok látogatása is kerülendő. A tünetek javulásáért otthon is sokat tehetünk, kiegészítő kezelésként sóslevegő légtisztító használatával. A különböző alsó- és felső légúti hurutok, allergia, asztma esetén a lakásban belélegzett sós levegő is segítheti a tünetek enyhülését. A sóslevegő légtisztító működése során egy mikrosókristályokkal, főleg konyhasókristállyal bevont szűrőn préseli át a levegőt. Az így keletkezett levegőt belélegezve a légutakban lerakódott váladék oldását, felköhögését segíthetjük.