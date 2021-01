A hideg lábak hat ellenszere

Van, hogy a fázás hátterében valamilyen egészségügyi probléma húzódik meg - erről bővebben ide kattintva olvashat.

A szervezetünk érzékenyen reagál a hőmérsékletváltozásokra, ezért amikor hideg van, a belső maghőmérsékletét igyekszik fenntartani, hogy a létfontosságú szervek működését biztosítsa. Ennek hatására a végtagokban lévő erek összeszűkülnek, a kezekben és a lábakban pedig csökken a véráramlás - ez főként az arra érzékenyeknél okozhatja azt, hogy a kéz- és lábfejük szinte mindig jegesnek érződik. A Boldsky cikkében összegyűjtötték a leghatásosabb módszereket, melyekkel életet és meleget lehelhetünk a fagyos lábakba - lássuk, mivel érdemes tenni egy próbát!

Meleg öltözet

Ahogy azt már említettük, először a végtagjaink jelzik, hogy fázunk. Ha hidegnek érezzük a lábunkat, húzzunk meleg zoknit, és szükség esetén vegyünk magunkra egy extra réteg ruhát is, hogy a testünk érezze, melegen tartjuk. Arra azonban ügyeljünk, hogy se a zokni, se a cipő ne legyen túl szoros, mert az még jobban elszorítja a vérkeringést, így a lábunk nem tud kellően felmelegedni. A különféle melegítőpárnák is jó szolgálatot tehetnek, ám vigyázzunk, hogy ezek ne legyenek túl forróak, különben könnyen égési sérüléseket okozhatunk velük.

Igyekezzünk melegen tartani lábainkat a hideg időben! Fotó: Getty Images

Olajos masszázs

A masszírozás kíméletes és nagyon kellemes módja a kihűlt kéz- és lábfejek felmelegítésének, hiszen serkenti a vérkeringést, így a szervezet belülről kezdi "felmelegíteni" a fázós részeket. A masszírozáshoz használhatunk pár csepp olíva-, szőlőmag- vagy jojobaolajat is, melyek gyulladáscsökkentő hatásuk mellett a bőr barrier rétegét is támogatják, így az kevésbé lesz hajlamos a repedezésre, hámsérülésekre. 5-10 perc olajos masszázs után húzzunk pamut zoknit, és pihenjünk így legalább fél órát (de akár egész éjszakán át is hagyhatjuk hatni). Az olajos masszázs hatását még tovább fokozhatjuk, ha a választott bázisolajban pár csepp melegítő hatású illóolajat (például rozmaring- vagy citroromfűolajat) is elkeverünk.

Keserűsós lábfürdő

Magas magnézium-szulfát-tartalmának köszönhetően a keserűsó elsősorban stresszoldó hatásáról ismert, de a hideg lábak felmelegítésére is kiváló lehet. Fájdalomcsillapító hatású, csökkenti a gyulladásokat és a duzzanatot, valamint felgyorsítja az izmok regenerációját és fokozza a vérkeringést. 2-3 evőkanál keserűsót keverjünk el egy lavór meleg vízben, és áztassuk benne a lábunkat 10-15 percig - különösen ajánlott bevetni, ha előtte a szabad levegőn mozogtunk.

Lábtorna

Ha úgy érezzük, a lábfejünk hőmérséklete egy jégcsapéval vetekszik, mozgassuk át alaposan! Végezzük bokakörzéseket, járunk felváltva a sarkunkon és lábujjhegyen, pipáljunk és spicceljünk a lábfejünkkel, vagy lépcsőzzünk egy kicsit, ezek mind fokozzák a vérkeringést a lábfejben. Kutatások kimutatták, hogy a lábfejet átmozgató gyakorlatokkal akár több Celsius-fokkal is megemelhető a láb hőmérséklete.

Gyömbértea

A kellemesen pikáns gyömbértea melegítő, vérbőséget fokozó ital, mely értágító hatásának köszönhetően a perifériás keringést is remekül felpörgeti. 1 evőkanál reszelt gyömbért forrázzunk le 3 deciliter vízzel, hagyjuk állni 10 percig, majd szűrjük le és egy kis mézzel ízesítve kortyolgassuk el - az izzasztó hatást hamarosan érezni fogjuk. Emellett a gyömbértea rendszeres fogyasztása jó hatással van az emésztésre és azimmunrendszerműködésére is.

Vitaminpótlás

A krónikus fázás hátterében gyakran hiánybetegség húzódik meg, ezért ha sokszor jegesek a lábaink, érdemes ellenőriztetni a vas- és B12-vitamin-szintünket. Mindkét anyag kulcsszerepet játszik a vérképzési folyamatokban: a vas hatással van a sejtek hőtermelő képességére, biztosítja a hemoglobin megfelelő koncentrációját, valamint segít a vörösvérsejteknek oxigént szállítani a test minden részébe, míg a B12-vitamin biztosítja az idegrendszer és a vérképzés normál működését. Ha a vérvizsgálat igazolja ezek valamelyikének hiányát, fogyasszunk több húst, belsőséget, tojást és leveles zöldségeket.