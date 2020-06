Mire jó a vénás értorna?

Magyarországon a munkavállalók fele végez álló- vagy ülőmunkát az Eurostat 2017-es adatai szerint. Ez a fajta statikusság a visszeresség kialakulásának egyik legfőbb olyan életmódbeli rizikófaktora, amelyet akaratlagosan tudunk befolyásolni. Szintén e körbe tartozik az általánosságban vett fizikai inaktivitás, továbbá a túlsúly és a dohányzás. Ebből is jól látható tehát, hogy a probléma megelőzésében és kezelésében miért jut fontos szerep a mozgásnak.

A vénák abban az esetben képesek ugyanis zökkenőmentesen elszállítani a vért a szív felé, ha az érfal elég rugalmas, a vénabillentyűk képesek megakadályozni a vér visszaáramlását, illetve jól működik az ereket körülvevő izmok izompumpája. A rendszeres mozgás ez utóbbi tényezőt erősíti. Mind a prevenciónak, mind a már panaszokat, például fájdalmat vagy gyakori lábdagadást is kiváltó visszeresség kezelésének szerves részét képezhetik azok a mozgásformák, amelyek az alsó végtagokat bírják munkára, így akár az úszás, a séta vagy a tánc. Emellett minden este érdemes elvégezni néhány célzott gyakorlatot is a lábak vérkeringésének javítására.

Alsó végtagjainkat naponta érdemes megtornáztatni a visszeres panaszok enyhítéséért. Fotó: iStock

Vénás torna a jobb keringésért

Az alábbiakban egy rövid, fekve elvégezhető gyakorlatsor lépéseit vesszük sorra. Kezdésként feküdjünk tehát hanyatt a padlón (szőnyegen vagy szivacson), karjainkat tegyük a törzsünk mellé, lábainkat pedig nyújtsuk ki egyenesen. Ha elhelyezkedtünk, szorítsuk össze a térdeinket, tartsuk ki pár másodpercig, majd lazítsuk el magunkat. Végezzük el ezt tíz alkalommal, majd ugyancsak tízszer egymás után húzzuk össze a lábujjainkat, mintha markolni akarnánk velük, majd terpesszük szét, ahogy csak tudjuk. Ezután (ismét tíz ismétléssel) előbb feszítsük le a lábfejünket, aztán hajlítsuk vissza, amennyire lehet. A következő feladathoz emeljük fel kissé lábainkat, lehetővé téve ezáltal, hogy bokából körözni tudjunk a lábfejünkkel. A körzést mindkét irányba ismételjük meg tíz-tíz alkalommal.

Miután mindennel végeztünk, húzzuk fel a térdeinket. Zárt bokával nyissuk ki és zárjuk be a térdeket egymás után ötször, a következő lépésben pedig zárt térdekkel döntsük le jobbra és balra is lábainkat öt-öt alkalommal. Maradva ebben a pozícióban, végezhetünk egy kevés biciklizést is, mielőtt áttérnénk az utolsó, nyújtott lábbal végzendő gyakorlatra. Ehhez emeljük fel felváltva a lábainkat, és mind emelés, mind leengedés közben integessünk a lábfejünkkel. Lábanként tíz-tíz alkalommal ismételjük meg a feladatot.

A vénás torna előnye

A fent részletezett gyakorlatsort érdemes naponta elvégezni, ezáltal ugyanis nagyban javíthatjuk a vénás keringést alsó végtagjainkban. Fontos megemlíteni, hogy idővel a kezeletlen visszérbetegség nemcsak rendkívül kellemetlen esztétikai gondokat okoz, hanem rokkantsághoz, munkaképtelenséghez is vezethet. Mivel a nyirokáramlás is gyengül, a szövetek közötti térben ragadó méreganyagok gyulladásos folyamatokat indíthatnak be, aminek talaján végül lábszárfekély jöhet lére. Súlyos esetekben trombózis is felléphet szövődményként, fontos tehát hangsúlyozni, mennyire fontos a megelőzésre törekvő szemlélet. Napi 15-20 perc szabadidő nem nagy ár azért, hogy némi tornázással elejét vegyük a későbbi egészségügyi bajoknak, ráadásul a mozgás már rövid távon is enyhíti a vénás problémák nyomán fellépő panaszokat.